Pep Guardiola, kulübün bağımsız bir komite tarafından Premier Lig'in mali kurallarına yönelik ciddi ihlallerle ilgili tüm suçlamalardan mahkûm edilmesinin ardından, Manchester City oyuncularına, ekibine ve taraftarlarına destek mesajı yayınladı.

Bağımsız komite, 2009-10 ile 2017-18 yılları arasında Manchester City kulübünün, kulübün gelirlerini yapay olarak 830 milyon sterlin şişirmeye yönelik bir "gizli finansman planı"nın parçası olarak bir dizi ticari ortağıyla "sahte" sözleşmeler imzaladığı sonucuna vardı.

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Kulüp ihlalleri reddetmeye devam ediyor; CEO Ferran Soriano, oyunculara ve ekibe yönelttiği görüntülü bir mesajda süreci "Premier Lig'in komplo teorisi" olarak nitelendirdi.

Kulüp, kararı temyize götüreceğini ve bunu yapmak için 2 Ekim Cuma gününe kadar süresi olduğunu doğruladı.

Çarşamba günü öğleden sonra Sky Sports, Manchester City'nin 2016 ile 2026 yılları arasındaki eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın sosyal medyada kulübe yönelik bir destek mesajı yayınladığını ve mesajda şu ifadelerin yer aldığını bildirdi: "Dünyanın her yerindeki her Manchester City taraftarının bilmesini istiyorum ki buradayım; her zamankinden daha fazla."

Geçen sezonun sonunda takımdan ayrılan İspanyol teknik adam şunları ekledi: "Her zaman kulübümü, sahibini, başkanını, Ferran'ı (Soriano), oyuncuları, ekibi, Enzo Maresca'yı ve sizi, özel taraftarlarımızı destekledim ve her zaman destekleyeceğim."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Açık olayım: Bunu birlikte aşacağız. Hepinizi seviyorum."