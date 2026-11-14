Manchester City'nin geleceğine dair soru işaretleri giderek artıyor. Sportif baskıların, Premier Lig tarihinin en tehlikeli hukuki mücadelelerinden birinin karar anına yaklaşmasıyla aynı zamana denk gelmesi, Premier Lig'den düşmeye kadar varabilecek cezalar ihtimalini gündeme getiriyor.

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Kulüp yeşil sahada dengesini yeniden bulmaya çalışırken, Faslı Eyyüb Buaddi'nin takımdaki durumuyla ilgili açıklamaları geleceğine dair ek soru işaretleri doğuruyor; özellikle de İtalyan teknik direktör Enzo Maresca'nın teknik kararıyla son maçlarda forma giymekten uzak kalmasının ardından.

Oyuncu çalışmaya devam etmeye ve fırsatını beklemeye tutunurken, Manchester City hukuki mücadelesinin yeni bir aşamasına hazırlanıyor; bu aşama, kulübün sportif ve ekonomik geleceği üzerinde istisnai sonuçlar bırakabilir.

Faslı milli oyuncu Eyyüb Buaddi, İtalyan teknik direktör Enzo Maresca'nın tercihleri doğrultusunda takımın son maçlarında yer almamasının ardından Manchester City'deki durumuyla ilgili bir belirsizlik hali yarattı; Maresca kendisine geçtiğimiz dönemde forma şansı tanımadı.

Forma giyme açısından takımın hesaplarından uzak kalmasına rağmen, bu durum Fas Milli Takımı ile ilişkisine yansımadı. Oyuncu mevcut durumunu sakin bir üslupla konuştu ve kulübe ait olmaktan duyduğu mutluluğu vurguladı.

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Buaddi, "Le Site Info Sport" sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Çok harika bir takıma ait olmaktan dolayı çok mutluyum." Son maçlardaki yokluğuyla ilgili olarak ise oyuncu şunları ekledi: "Sıkı çalışmaya devam edeceğim ve gelecekte neler olabileceğini göreceğim."

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Buaddi'nin açıklamaları, geleceğine dair kesin bir tavır ortaya koymaksızın çalışmaya tutunduğunu ve fırsatı beklediğini yansıtıyor; düzenli oyun süresi elde etmek ise önümüzdeki dönemde karşılaştığı en belirgin zorluklardan biri olmaya devam ediyor.

Aralık yaklaşıyor: Manchester City kritik bir mücadelenin eşiğinde

Öte yandan, Manchester City'nin peşini bırakmayan mali dava belirleyici bir durağa yaklaşıyor; kulüp ile İngiltere Premier Lig Birliği arasındaki hukuki mücadelenin önümüzdeki aşamasına ilişkin zaman çizelgesinin ana hatları netleşmeye başladı.

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Rapora göre, kulübün önümüzdeki aralık ayının ortasında bağımsız komite önüne çıkması, hukuki savunmalarını sunması ve müsabakanın mali düzenlemelerinin ihlaline ilişkin suçlamalara yanıt vermesi bekleniyor.

Manchester City bu adımla, daha önce bir bağımsız komitenin kendisini mali ihlaller işlemekten mahkûm ettiği ve İngiltere içinde ve dışında geniş çaplı tartışmalara yol açan bir davada, yöneltilen mahkûmiyetleri düşürmeyi amaçlıyor.

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Dosyanın büyüklüğü ve hukuki karmaşıklığı göz önüne alındığında, ayrıca kulübün doğruluğunu reddettiği ve kendi konumunu savunmakta ısrar ettiği çok sayıda suçlama nedeniyle, temyiz oturumlarının birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Bu aşamanın önemi yalnızca savunmaların sunulmasıyla sınırlı kalmıyor; kulübün İngiltere müsabakalarındaki geleceğinin ana hatlarını belirlemeye kadar uzanıyor. Özellikle de temyiz sonucu, Manchester City davanın seyrini değiştirmeyi başaramazsa ağır cezaların kapısını aralayabilir.

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"Financial Times" gazetesine göre, bağımsız komite temyize ilişkin kararını önümüzdeki yılın başında açıklayabilir; olası cezaların niteliği ise ancak bundan sonra netleşecek. Bu da ocak ayını bu dosyada son derece önemli bir durak haline getiriyor.

Puan silme mi, tarihi bir küme düşme mi?

Manchester City içindeki en büyük endişe, mahkûmiyetlerin onaylanması ve temyizin reddedilmesi halinde kulübün maruz kalabileceği cezaların niteliğinde düğümleniyor. Zira ortaya atılan senaryolar, devasa bir para cezası ile çok sayıda puanın silinmesi arasında, hatta Premier Lig'den küme düşmeye kadar değişiyor.

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İngiliz basınındaki bazı tahminler, takımı Premier Lig'den ayrılmaya ve birinci lige düşmeye itebilecek büyük bir puan silme ihtimalinden söz ediyor.

En kötümser senaryo bununla da sınırlı kalmıyor; bazı değerlendirmeler, takip eden sezonda ek bir puan silme uygulanması olasılığına işaret ediyor ki bu da takımın hızlı bir şekilde üst lige dönmesini son derece zor bir görev haline getirebilir.

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Bununla birlikte, bu olasılıklar medya tahminleri çerçevesinde kalıyor; zira beklenen cezayı ya da uygulanma tarihini belirleyen resmi bir karar henüz çıkmadı. Ayrıca olası cezalar da kendi içinde temyize açık olabilir, bu da ilk kararın çıkmasının hukuki mücadelenin mutlaka sonu olmayacağı ve davanın ve sonuçlarının ek bir süre daha devam edebileceği anlamına geliyor.

Üst üste 3 yenilgi City'nin krizlerini katladı

Bu hukuki gelişmeler, Premier Lig'deki sonuçlarının da gerilemesinden muzdarip olan Manchester City açısından son derece zor bir zamanlamada geliyor.

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Takım, onuncu hafta müsabakaları kapsamında ev sahibi Nottingham Forest'a 3-1 yenilerek müsabakadaki üst üste üçüncü yenilgisini aldı ve Aston Villa ile Brighton karşısındaki önceki iki yenilgisinin ardından puan kaybını sürdürdü.

Bu sonuçla Manchester City'nin puanı 21'de dondu ve lider Arsenal'in altı puan gerisinde, ikinci sıradaki Brighton'ın ise bir puan arkasında üçüncü sırada yer aldı.

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Kulübü çevreleyen koşulların daha fazla takılmaya izin vermediği bir dönemde, takım rakipleriyle arasındaki farkın açılmasını önlemek için teknik krizleriyle başa çıkmak ve dengesini hızla yeniden kurmak zorunda.