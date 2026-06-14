Kısa bir açıklama, Barcelona yıldızının Camp Nou'dan ayrılmasının önünü açıyor

İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın forveti Ferran Torres, Katalan kulübündeki geleceği hakkında konuşmaktan kaçındı.

2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın Cape Verde ile oynayacağı açılış maçı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Torres gelecek sezon Barcelona'da kalıp kalmayacağına dair doğrudan sorulan soruya şöyle yanıt verdi: "Yarın Yeşil Burun Adaları'na karşı oynayacağımı düşünüyorum." Bu kısa cevap, özellikle son zamanlarda adı Paris Saint-Germain ile anılan Torres'in ayrılma olasılığını da açık bırakıyor.

İspanya milli takımı, açılış maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "La Roja" Ferran Torres'i basınla konuşmak üzere seçti. Torres, Barcelona'daki geleceği ve yaklaşan Yeşil Burun Adaları maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Torres'in açıklaması, sezonun son aşamalarında kilit bir oyuncu olmasına ve ilk on birde Robert Lewandowski'nin önüne geçmesine rağmen, Barcelona'da kalacağına dair bir garanti olmadığını ima eden net bir mesaj içeriyor. Katalan kulübünün, sözleşmesini beklediğinden çok daha erken bir zamanda uzatmak için harekete geçmesi bekleniyordu.

Eski Valencia forvetinin adı son zamanlarda Paris Saint-Germain ile anılıyor. Torres'in Dünya Kupası'nda İspanya'nın ilk 11'inde yer alması bekleniyor. Bu durum, Barcelona'yı, Torres'i bedelsiz veya piyasa değerinden daha düşük bir bedele kaybetmemek için sözleşme uzatımını bir an önce tamamlamaya itti.

Dünya Kupası ile ilgili olarak Ferran, İspanya milli takımı hakkında "Bu takımda 26 kaptan var" diyerek güçlü bir açıklama yaptı.

Yarın Pazartesi günü oynanacak Yeşil Burun Adaları maçıyla ilgili olarak ise Ferran, İspanya'nın bariz üstünlüğüne rağmen rakibi hafife almamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, "Açılış maçı çok önemli. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok ve bu da her zaman maçı zorlaştırır" dedi.