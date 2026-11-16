Kırmızı Şeytanları sarsan şok: Lukaku sürpriz bir kararla ayrılığını açıkladı

İtalya karşısında alınan farklı galibiyetin ardından Romelu Lukaku, Belçika Millî Takımı ile geleceğine dair bir sürprize imza attı ve son kamptaki görünümünün ardından beklenmeyen bir karar aldı.

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Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki forveti, milli takımdan çekilme kararını bugün pazartesi günü resmi “Instagram” hesabı üzerinden duyurdu ve son kampta milli takımla birlikte yer almasına rağmen uluslararası kariyerini sonlandırmaktan dolayı rahatladığını vurguladı.

Lukaku, Belçika taraftarlarına bir mesaj gönderdi ve bu mesajda milli takımla yaşadığı yolculuğun öne çıkan duraklarını yâd ederek, yıllar boyunca kendisine eşlik eden takım arkadaşlarına ve teknik direktörlere minnettarlığını dile getirdi.

Belçikalı forvet şunları yazdı: “Bu 16 yıl boyunca milli takım için elimden gelen her şeyi yaptım ve mümkün olan tüm duyguları yaşadım. Her zaman minnettar kalacağım olağanüstü takım arkadaşlarının yanında oynadım ve hepsine, ayrıca beni teşvik eden ve takıma yardım etmem için bana güvenen teknik direktörlere teşekkür etmek isterim. Harika bir maceraydı ve içindeki her anın tadını çıkardım.”

94 uluslararası golün sahibi, mesajında şunları ekledi: “Belçika taraftarlarına, takımımıza kesintisiz desteğiniz için teşekkür ederim. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmekten gurur duyuyorum ve bu anları asla unutmayacağım. Burada durma kararımdan dolayı rahatım, harika bir deneyimdi ve yaşamak benim için bir mutluluktu. Size minnettarım, teşekkür ederim.”

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Lukaku, 135 uluslararası maça çıktıktan sonra Belçika milli takımından ayrılıyor; bu maçlarda 94 gol kaydederek Manchester United'ın değil, “Kırmızı Şeytanlar”ın tarihi gol kralı oldu ve milli takımın tarihine önemli bir iz bıraktı.

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Son İtalya maçında forma giymedi

Belçika'nın pazar günü Kral Baudouin Stadı'nda İtalya karşısında 4-1 mağlup olmasıyla sona eren karşılaşma, maçta forma giymemiş olmasına rağmen, Lukaku'nun milli takım kampındaki son görünümü olabilir.

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Forvet, maç boyunca kenarda uzun süre ısınma hareketleri yapmış ancak sahaya çıkmamıştı; ayrıca sakatlığı nedeniyle Türkiye maçı için açıklanan milli takım kadrosunda da yer almamıştı.

Lukaku'nun emekliliği, teknik direktör Marc Van Bommel'in önüne yeni bir zorluk koyuyor. Van Bommel, tarihi gol kralının ve son yıllarda takımın en önemli unsurlarından birinin ayrılmasının ardından, Belçika milli takımı için yeni bir hücum gücü inşa etmek üzere çalışmak zorunda kalacak.