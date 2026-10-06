Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri milli takımlarını karşı karşıya getiren Körfez Kupası "Khaleeji 27" finalinin son dakikalarında birçok arbede yaşandı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün salı günü Cidde'deki Al-Inmaa Stadı'nda oynanan ve iki takımı karşı karşıya getiren Körfez şampiyonası finalinde rakibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 mağlup etti.

Maçın son dakikalarında, Suudi Arabistan 2-0 önde ve şampiyonluğa yaklaşmışken, iki takımın oyuncuları birçok arbedeye tutuştu.

Ancak en büyük tartışma maçın bitimine hemen önce yaşandı. Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncuları Muteb el-Harbi ve Hemmam el-Hemami, öne geçmelerini kutlamak için Birleşik Arap Emirlikleri taraftarlarına yöneldi.

Bu hareket, Birleşik Arap Emirlikleri milli takımının bazı oyuncularının müdahalesine yol açtı. Oyuncular, Suudi ikilinin Birleşik Arap Emirlikleri taraftarları önünde kutlama yapmasını engellemek için ikiliye yönelerek onlarla kapıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri milli takımının teknik ekibinden bazı üyeler de bu krize müdahale etti ve Faslı hakem Celal Cid onlardan birini oyundan atma kararı aldı.

Bunun, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2003 Körfez Kupası'nı kazandığı günden bu yana, yani 23 yıl sonraki ilk şampiyonluğu olduğunu hatırlatalım. Birleşik Arap Emirlikleri milli takımı ise 2013'ten bu yana özlemini çektiği şampiyonluğu geri kazanmayı başaramadı.