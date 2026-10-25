Kırmızı kartı hak etti mi? Cancelo'nun sert müdahalesi El Clasico'da tartışma yarattı

Joao Cancelo'nun Real Madrid oyuncusu Fildişili Diomande ile yaşadığı pozisyon, Barcelona karşısındaki El Clasico mücadelesinde tartışmalara yol açtı. Portekizli bek oyuncusunun kramponlarının çivileri, Diomande'nin baldır bölgesine sert şekilde temas etti ve pozisyon video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) tarafından incelenmedi.

İspanyol "AS" gazetesi, olayın 57. dakikada yaşandığını, Cancelo'nun müdahale sırasında kramponlarının çivileriyle Diomande'nin bacağını yaraladığını ve bu pozisyonun oyuncular arasındaki temasın ne denli sert olduğunu gözler önüne serdiğini aktardı.

"Defensa Central" sitesi ise Fildişili oyuncunun olayın ardından bir dakika boyunca sahadan çıkmak zorunda kaldığını, ardından maçın video teknolojisiyle herhangi bir inceleme yapılmadan devam ettiğini ekledi.

Bu pozisyon, özellikle video teknolojisinin teması incelemek için devreye girmemesiyle birlikte, El Clasico'daki hakem kararlarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Söz konusu mücadele Barcelona ile Real Madrid arasında çekişme ve gerilimle geçmişti.

Konuya ilişkin "Archivo VAR" sitesi ise pozisyonu değerlendirerek Cancelo'nun rakibinin bacağına topuğuyla aşırı güç kullanmadan dokunduğunu, ancak bacağın arka kısmında bir sıyrığa neden olduğunu belirtti. Site, maçın hakemi Martinez Munuera'nın sarı kart göstermeyerek büyük bir hata yaptığına dikkat çekti.