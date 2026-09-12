Et-Teavun takımı, herhangi bir kırmızı kart görmemesine rağmen, Suudi Roshn Ligi'ndeki El-Hilal karşısında maçının yarım devresini oyunculardan biri eksik olarak oynamak zorunda kaldı.

El-Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında bugün cumartesi günü Büreyde'de rakibin sahasında oynanan karşılaşmada Et-Teavun'u 6-0 yendi.

Maçta ilginç bir olay yaşandı; Et-Teavun, oyuncularından birinin 67. dakikada sakatlanmasının ardından ikinci yarının ikinci yarısını yalnızca 10 oyuncuyla oynamak zorunda kaldı.

Bu olay, Et-Teavun'un teknik direktörü Sırp Zarko Lazetiç yüzünden meydana geldi; kendisi temiz beş golle mağlup durumdayken maçın 58. dakikasında elindeki beş değişiklik hakkının tamamını kullandı.

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Bu davranış nedeniyle Sırp teknik direktör, oyuncularından biri 67. dakikada sakatlandığında yeni bir değişiklik yapamadı ve maçın geri kalanını yalnızca 10 oyuncuyla oynamak zorunda kaldı.

Lazetiç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bu olaya ilişkin, Suudi "Şarku'l-Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bir oyuncumun sakatlanacağını bilseydim tüm değişiklikleri erken bir vakitte tüketmezdim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu bir hata ve bunun için özür diliyorum, ancak farklı skorla geride kaldığınızda performansı iyileştirmek için tüm değişiklikleri yapmaya çalışırsınız."

Hatırlanacağı üzere, bazı önceki raporlarda Lazetiç'in Et-Teavun teknik direktörlüğü görevinden alınabileceği, yerine ise El-İttifak'ın eski teknik direktörü Saad el-Şehri'nin göreve getirilebileceği belirtilmişti.