Atletico Madrid taraftarları ile Arjantinli forvet Julian Alvarez arasındaki gerilim tırmandı. Kulübün Majadahonda'daki spor tesisinin çevresinde, oyuncunun ayrılmasını doğrudan talep eden öfkeli pankartların belirmesinin ardından, geleceğiyle ilgili tutumundan duyulan hoşnutsuzluğun giderek arttığının en son işareti ortaya çıktı. Oyuncu Barcelona'ya transfer olmak istiyor.

Bu gelişmeler, Atletico'nun Alvarez'in Barcelona'ya transferini reddeden tutumunu sürdürdüğü bir dönemde geldi. Katalan kulübü transferi tamamlamaktan uzak görünürken, Arsenal'in Arjantinli forvete olan ilgisi, "Rojiblancos"un yönetimini oyuncunun ayrılığını yeniden düşünmeye itebilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki pazar günü İspanya Ligi'nde oynanacak Atletico Madrid - Villarreal maçı, Arjantinli forvetin açılış karşılaşması olan Malaga maçındaki yokluğunda öfkeli tezahüratlara maruz kalmasının ardından, Alvarez ile taraftarlar arasındaki ilk doğrudan karşılaşma olacak.

Ancak bu, taraftarların öfkesi ortadayken Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin vatandaşını ilk 11'de sahaya sürüp sürmeme kararına bağlı olacak.

"Defol Julian": Taraftarlardan net bir mesaj

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Atletico oyuncuları bugün cuma sabahı kulüp tesislerine geldiklerinde, spor tesisinin çevresinde asılı pankartlar buldu. Bunların arasında "Defol Julian" ifadesinin yanı sıra Arjantinli forvetin üzeri çizilmiş 19 numarası da yer alıyordu.

Alvarez'in kendisi de takımın antrenman tesisine varışlarında bu mesajları gören oyuncular arasındaydı. Bu sahne, oyuncuya yönelik artan taraftar öfkesinin boyutunu yansıtıyordu.

Bu, Atletico taraftarlarının Alvarez'e olan öfkelerini dile getirdikleri ilk sefer değildi; oyuncu, takımın Malaga karşısındaki maçının uzatma dakikalarında güney tribünün bir bölümünden gelen hakaret içerikli tezahüratlara maruz kalmıştı.

Alvarez'in sessizliği gerilimi artırıyor

Taraftar tırmanışı, Alvarez'in Dünya Kupası sırasında yaptığı, Barcelona'ya transfer olma isteğine işaret ederek "bir hayali gerçekleştirmek" için ayrılmayı talep ettiği açıklamalardan bu yana geleceği hakkında yeniden konuşmamasına rağmen geldi.

O günden bu yana Arjantinli forvet konuyu yeniden açmadı; ancak önceki açıklamaları, bir bölümünün artık onun tutumunu mevcut gerginlik durumunun doğrudan sebebi olarak gören Atletico taraftarlarıyla ilişkisine hâlâ gölge düşürüyor.

Atletico, Barcelona'ya kapıyı kapattı

Buna karşılık Atletico yönetimi, Alvarez'in Barcelona'ya transferi konusundaki tutumunu en başından beri net bir şekilde ortaya koydu; zira Katalan kulübünün dosyayı ele alış biçiminin transferin tamamlanmasını son derece uzak bir ihtimal haline getirdiğini düşünüyor.

Atletico'nun icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin, Barcelona'nın konuyu ele alış tarzını kulübe saygısızlık olarak değerlendirmiş, bu da yönetimin forvetin Camp Nou'ya transferi fikrini reddetme kararını güçlendirmişti.

Barcelona, Alvarez'i kadrosuna katmak için değeri 100 milyon euro olan ve 6 taksitte ödenecek yalnızca tek bir teklif sundu. Rapora göre bu teklif, kendisini önemsemeyerek karşılayan Atletico yönetiminin takdirini kazanmadı.

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