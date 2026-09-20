Atletico Madrid forveti Kanadalı Jonathan David, bu Pazar akşamı İspanya Ligi'nin yedinci haftasında oynanan Madrid derbisinde takımının ikinci golünü kaydederek Real Madrid'in çilesini katladı ve kraliyet ekibini son derece zor bir duruma sokarken Atletico'yu maçı kazanmaya yaklaştırdı.

Jonathan David'in golü, Giuliano Simeone'nin ceza sahası içine yaptığı yerden ortayla sonuçlanan hızlı bir atağın ardından geldi. Kanadalı forvet doğru yerde belirdi ve topu tek dokunuşla Real Madrid'in ağlarına göndererek 59. dakikada Atletico Madrid'in ikinci golünü ilan etti.









Atletico Madrid'in, kraliyet ekibinin savunmacısı Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesi ve Atletico lehine penaltı verilmesinin ardından yalnızca 6 dakikaya ihtiyacı oldu. Alejandro Grimaldo penaltıyı ilk gole çevirirken, Jonathan David hızla geri döndü ve Real Madrid saflarını saran şaşkınlık halinden faydalanarak farkı ikiye çıkardı.

İlk golün ardından Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, takımı Real Madrid'i kurtarmak için hızlıca müdahale etmeye çalıştı ve Vinicius Junior ile Arda Güler'i oyundan çıkarıp Antonio Rüdiger ile Yan Diomande'yi oyuna sürerek iki değişiklik yaptı; amacı takıma dengeyi geri getirmek ve Atletico'nun hücum tehlikesini azaltmaktı.

Ancak Real Madrid nefes alamadı ve birkaç dakika sonra ikinci golü yedi. Böylece Atletico Madrid sayısal üstünlüğü ve şaşkınlık halini değerlendirip İspanya başkentinin derbisinde sert bir darbe indirirken, Kylian Mbappe ve arkadaşları maça dönmek için son derece zorlu bir görevle karşı karşıya kaldı.

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