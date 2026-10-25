Napoli'nin teknik direktörü Massimiliano Allegri, kendisinin kırmızı kartla atılmasını gerektirecek herhangi bir hata yapmadığında ısrar etti Napoli ile Roma arasında 3-3 sona eren heyecanlı beraberlik sırasında, ancak öfkeli tepkisi teknik ekip üyelerinin onu kontrol altına almak ve durumu tırmandırmasını engellemek için araya girmesine yol açtı.

Hakem, Leonardo Balerdi'nin skoru 3-3'e getiren golünün, VAR incelemesi ve hakemin golün geçerliliğini onaylamasının ardından geçerli sayılmasından birkaç dakika sonra, yan çizgide Allegri'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Napoli, gole yol açan atakta Balerdi'nin Sam Beukema'ya karşı yaptığı bir faul olduğunu ileri sürerek itiraz etmişti, ancak oyuncular arasında bir temas yaşanmış olsa da bu, golden bir süre önce gerçekleşmişti.

Beukema ayağa kalkmış ve atağa yeniden dahil olmuştu, ardından ancak golün kaydedilmesinden sonra kaburgalarını tutarak yeniden yere düşmüştü.

DAZN'in yan çizgi muhabiri Davide Bernardi, Allegri'nin dördüncü hakem Juan Luca Sacchi'ye şunları söylediğini aktardı: "Bu golü iptal etmezsen...".

VAR incelemesinin, hakem pozisyonu görüntülü olarak izlemeye davet edilmeden sona ermesinin ardından Allegri yan çizgiden uzaklaşmaya başladı.

Ancak dördüncü hakem Sacchi'nin, hakem Andrea Colombo'nun dikkatini çekmesinin ardından teknik direktör sahadan ayrılamadı; Colombo ona kırmızı kartı gösterdi.

Allegri, "Ne dedim? Ne dediğimi söyle? Hayır, hayır!" diye bağırırken ceketini çıkardı ve fırlatmak üzere hamle yaptı, ancak bu kez önceki olayların aksine onu elinde tuttu.

Napoli'nin teknik direktörü öfkeyle bölgeden uzaklaşmaya başladı, ardından sahaya ve dördüncü hakeme doğru geri döndü; teknik ekip üyeleri ise onu tutmak ve ilerlemesini engellemek için tüm güçleriyle uğraştı.

Böylece Allegri'nin, hafta ortasında oynanması planlanan bir sonraki Monza maçında sahada olamayacağı kesinleşti; ancak kırmızı kartın ardından verdiği öfkeli tepki, ceza süresinin bir maçtan fazlaya uzatılmasına yol açabilir.