Kırmızı kart ve iki gol: Liverpool, Manchester City karşısında 6 dakikada çöktü

Liverpool, Manchester City karşısında ağır bir darbe aldı; oyunun gidişatındaki üstünlüğü yalnızca 6 dakika içinde çöküşe dönüştü. Her şey 62. dakikada Hollandalı Ryan Gravenberch'in kırmızı kart görmesiyle başladı; ardından mavi-beyazlı ekip sayısal üstünlüğü değerlendirerek 65 ve 68. dakikalarda Erling Haaland ve Jeremy Doku ile üst üste iki gol kaydetti.

Maçın en belirgin dönüm noktası 62. dakikada yaşandı. Gravenberch, Manchester City'nin kontratağının başlangıcında Jeremy Doku'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve Hollandalı orta saha oyuncusu sahayı terk ederek takımını son yarım saatte on kişiyle oynamaya mahkûm etti.

Kırmızı kart, maçın gidişatına hâkim olmaya başlayan ve Manchester City kalesini birden fazla yolla tehdit eden Liverpool için zor bir anda geldi; ancak sayısal eksiklik, konuk ekibe boşlukları değerlendirme ve maçın seyrini hızla değiştirme fırsatı verdi.

Manchester City durumu değerlendirmek için fazla beklemedi. Norveçli Erling Haaland 65. dakikada öne geçiren golü kaydetti ve Liverpool'u bir oyuncusunu kaybetmesinin bedelini hızla ödetti; böylece kırmızı kart anından önce farklı bir seyirde giden karşılaşmada takımına avantaj sağladı.

Sadece 3 dakika sonra Jeremy Doku yeniden Liverpool savunmasını sarstı. Sol kanattan içeri kat eden Belçikalı, 68. dakikada muhteşem bir falsolu vuruşla topu Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in ağlarına gönderdi ve Manchester City'nin farkını ikiye çıkararak ev sahibi ekibi son derece güç bir duruma soktu.

Böylece yalnızca 6 dakika, Liverpool için kâbusa dönüştü. Gravenberch'in atılmasının ardından iki gol yiyen ev sahibi ekipte, kırmızı kartın takım dengesine olan büyük etkisi net biçimde görüldü; bu tablo Manchester City'ye Anfield'daki karşılaşmayı sonuçlandırmaya yaklaşmak adına önemli bir avantaj kazandırdı.

Manchester City, 3 puanı hanesine yazdırmaya ve 6 maçta puanını 18'e yükseltmeye çok yaklaştı; böylece sezona tam puanla devam eden mavi-beyazlılar Premier Lig'in zirvesinde tek başına kalma yolunda ilerliyor. Liverpool ise birkaç dakika içinde tüm hesapları bozulduktan sonra bu sezon Premier Lig'deki ilk yenilgisini almak tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.



