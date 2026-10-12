Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, disiplin durumunu daha da karmaşık hale getirebilecek yeni bir krizle karşı karşıya. İspanyol basınındaki haberlere göre Vinicius, Villarreal karşısında kırmızı kart görüp sahadan ayrılırken İspanya La Liga görevlilerinden birini ittiği iddiasıyla suçlanıyor. Bu olay, beklenen cezanın şiddetini etkileyebilir ve 25 Ekim'de Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico'daki yer alma durumunu tehlikeye sokabilir.

"El Chiringuito" programı ve İspanyol "Cope" radyosunun aktardığına göre, Vinicius'un kırmızı kart görmesinin yansımaları maçta yaşanan olayla sınırlı kalmadı. Hakemin 71. dakikada rakibi Nathan Salibe'nin saçını çekmesi nedeniyle Brezilyalı oyuncuya kırmızı kart göstermesinin ardından gerginlik tırmandı ve oyuncunun sahadan çıkışı sırasındaki davranışına dair yeni bir iddia ortaya çıktı.

İddia edilen bu olay, Brezilyalı futbolcuyu ek disiplin yaptırımlarıyla karşılaşma olasılığıyla baş başa bırakıyor; özellikle de görüntü kayıtları ve hakem raporunun yaşananların ayrıntılarını belirlemede rol oynayabileceği düşünülüyor.

Durumun netleşmesi beklenirken Real Madrid, kırmızı kart kararına itiraz etmeyi planlıyor. Ancak "Cope" radyosuna göre itirazın kabul edilme şansı oldukça sınırlı görünüyor.

Takım içindeki krizin etkilerini sınırlamak amacıyla Vinicius, soyunma odasında takım arkadaşlarından özür diledi. Brezilyalı oyuncu, Salibe'ye zarar vermek istemediğini, rakibinin saçını çekme hareketinin ise savunma baskısından kurtulmaya çalıştığı sırada bir öfke anında gerçekleştiğini belirtti.

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Bu özür, oyuncunun sahadan büyük bir öfke içinde ayrılmasının ve sakinleşmek için birkaç dakikaya ihtiyaç duymasının ardından geldi.

Olayın yansımaları teknik heyete kadar uzandı. Jose Mourinho, durumu daha da karmaşık hale getirebilecek ve kendisini ek bir cezayla karşı karşıya bırakabilecek duygusal açıklamalar yapmaktan kaçınmak için maç sonrası basın toplantısını boykot etme kararı aldı.