Bayern Münih ile ev sahibi Hamburg arasında bu cumartesi Volksparkstadion'da oynanan Bundesliga 11. hafta karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi. Maçta Joshua Kimmich kırmızı kart gördü, Konrad Laimer ise sakatlandı.

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Bavyera devi, Bundesliga'da Köln ile 1-1 berabere kalmasının ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenilmesinin ardından üst üste üçüncü maçında da galibiyete ulaşamadı. Takım, özellikle hücum hattında olmak üzere çok sayıda eksikle boğuşuyor.

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Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Bayern, Bundesliga puan tablosunda ikinci sırada yer aldı. Bavyera ekibi, bir maç eksiği bulunan ve yarın pazar günü Signal Iduna Park'ta Bayer Leverkusen'i ağırlayacak olan lider Borussia Dortmund'un 1 puan gerisinde.

Öte yandan Hamburg puanını 13'e çıkararak Bundesliga'da 12. sıraya yerleşti.

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Maça belirgin bir baskı ve topa sahip olma üstünlüğüyle başlayan Bayern, ilk kornerini 3. dakikada kazandı. 9. dakikada ise genç Fransız oyuncu Noah Kodjo Evora şansını denedi, ancak sert şutu kalenin yanından geçerek dış fileye çarptı.

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14. dakikada Kimmich, Karl ile paslaştı. Top ardından Tom Bischof'a ulaştı, ancak onun şutunu Hamburg savunması engelledi.

Ev sahibi ekip kontra ataklarla Bayern kalesini tehdit etmeye çalıştı, ancak 17. dakikada Oscar Grønbæk'in pasına Patson Daka yetişemedi.

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Bayern topa sahip olmayı sürdürdü, ancak Hamburg savunması rakibini ceza sahasından uzak tutmayı başardı. Bavyera ekibi de büyük ölçüde ceza sahası dışından şutlara başvurdu.

30. dakikaya gelindiğinde Bayern, yalnızca biri isabetli olmak üzere 8 şut çekmişti. Hamburg'un girişimleri ise sınırlı kalmıştı.

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35. dakikada Kimmich yeni bir girişimde bulundu. Kullandığı serbest vuruş Jonathan Tah'a ulaştı, ardından top yeniden Bayern kaptanına döndü. Kimmich ceza sahası dışından sol ayağıyla vurdu, ancak Daniel Bornauw bu şutu engelledi.

Kimmich'e kırmızı kart

Bayern 44. dakikada ağır bir darbe aldı. Hakem Bastian Dankert, VAR incelemesinin ardından Kimmich'e doğrudan kırmızı kart gösterdi. Kimmich, Hamburg oyuncusu Alexander Røssing-Lelesiit'in kendisini itmesinin ardından rakibinin saçını çekmişti.

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İlk yarının bitimine doğru, uzatmanın ilk dakikasında Bavyera ekibinin kalecisi Jonas Urbig, Grønbæk'in sert şutunu kurtardı.

İkinci yarının başında Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany ilk değişikliğini yaptı ve sakatlıktan dönen Luis Díaz'ı Bara Ndiaye'nin yerine oyuna aldı. Amaç, sayısal dezavantaja rağmen hücumdaki etkinliği korumaktı.

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Hamburg 49. dakikada sayısal üstünlüğünü değerlendirmeye çok yaklaştı. Bornauw bir korner sonrası yükselerek topu kaleye gönderdi, ancak Urbig bu girişimi kurtardı. 51. dakikada ise Bischof'un ceza sahası dışından çektiği şut üst direğin üzerinden auta gitti.

Yeni bir sakatlık

53. dakikada Kompany, genç Alman oyuncusu Lennart Karl'ı oyundan alarak yerine Avusturyalı Konrad Laimer'i sahaya sürdü.

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Bayern 10 kişi oynamasına rağmen top hakimiyetini sürdürmeye çalıştı. 60. dakikada girişimlerinden biri Luis Díaz'a ulaştı, ancak Hamburg savunması onun şutunu engelledi.

Bundesliga'nın resmi internet sitesinin 67. dakikada paylaştığı beklenen gol istatistiklerine göre, Bavyera ekibinin uzun süre topa sahip olmasına rağmen Hamburg bu göstergede 0,65'lik değeriyle 0,45'te kalan Bayern'in önündeydi.

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87. dakikada Bavyera ekibinin sakatlık krizi derinleşti. Laimer sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Nathaniel Brown girdi. Karşılaşma, son şampiyonun yeni bir puan kaybıyla sona erdi.