Brezilya ekibi Bahia, Santos yıldızı Neymar'ın, cumartesi günü Brezilya Ligi karşılaşmasında oyuncusu Rodrigo Nestor'a yönelttiği öne sürülen ve "sözlü taciz" olarak nitelendirdiği davranışı kınadı.

34 yaşındaki Neymar, takımı Santos'un Brezilya Ligi'nde 1-0 kazandığı karşılaşmada, Nestor'la yaşadığı sözlü atışma sırasında elini ağzına kapatması sonrası, "Vinícius Júnior kuralı" olarak bilinen kurala göre kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Neymar, elini ağzına kapatarak hata yaptığını kabul etti, ancak Nestor'a herhangi bir yorumda bulunduğunu reddetti ve orta saha oyuncusunu "futbolun en kirli hilelerinden birini" yapmakla suçladı.

Bahia resmi açıklamasında şunları söyledi: "Bahia Kulübü, oyuncumuz Nestor'un cumartesi günü Santos karşısında oynanan maçta maruz kaldığı sözlü tacizi şiddetle kınamaktadır. Saha içindeki başarılarla dolu tarihi ve saha dışındaki toplumsal meselelere yönelik süregelen bağlılığı sayesinde Bahia, taraftarları için gurur kaynağı olan bir kimlik oluşturmuş ve futbolda örnek alınan bir model hâline gelmiştir."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Başkalarına saygı duymak ve sorumluluk bilinci bu değerlerin bir parçasıdır ve ilkelerimizin temelinde kalmaya devam edecektir. Tutkuları ve tarihleriyle tanınan taraftarlarımız saygıyı hak etmektedir."

Nestor, maçın ardından gazetecilere Neymar'ın kendisine söylediklerinin "gerek bana şahsen gerekse Bahia formasına yönelik büyük bir saygısızlık yansıtan bir davranış" olduğunu söyledi.

Bahia, Brezilya Milli Takımı'nın tarihi gol kralı olan Neymar'ın başkalarına daha iyi bir örnek sunması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada şöyle denildi: "Üç renklinin takımı olarak bilinen Bahia'ya gönül vermiş milyonlarca taraftarın arasında, çok sayıda oyuncuya ve kahramana hayranlık duyan ve onları kendilerine örnek alan pek çok çocuk da vardır. Bu nedenle, kamuoyu tarafından tanınan kişilerin sözlerinin doğurduğu sorumluluğun ve başkalarına sundukları modelin farkında olmalarını umuyoruz."

Bahia kaleci antrenörü Duda Vargão ise, olaydan bu yana Neymar'a olan tüm saygısını yitirdiğini belirterek Santos yıldızını "şımarık, kibirli ve kendini beğenmiş" olarak nitelendirdi.

Vargão pazar günü Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: "Dün, büyük bir oyuncuya olan tüm saygımı yitirdiğim bir gündü, başka bir şey değil. Olanları bana kimse anlatmadı, olayla ilgili bir haber videosu da izlemedim; bizzat kendim gördüm! Neymar'ın ne kadar şımarık, kibirli ve kendini beğenmiş olduğunu, kendisini doğrunun ve yanlışın üstünde gördüğünü ve etrafındaki herkesin onu savunmasını kendi gözlerimle gördüm. Bahia teknik direktörü Rogério Ceni'ye, Rodrigo Nestor'a ve kurumumuza karşı saygısızlık sergiledi."