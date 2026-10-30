Arsenal'ın Max Dowman'ın Carabao Cup'ta gördüğü kırmızı karta yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından Mikel Arteta, genç oyuncuya gösterdiği sert tepkiyi hararetle savundu. Arsenal Teknik Direktörü, 16 yaşındaki oyuncunun A takım futbolunun acı gerçeklerini öğrenmesi gerektiğini, aksi takdirde “Disneyland'de” yaşama riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Reklam

Arsenal'ın itirazı reddedildi

Arsenal'ın itirazı, Dowman'ın kısa süre önce gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak bağımsız bir kurul tarafından resmen reddedildi. 16 yaşındaki oyuncu, salı günü Carabao Cup'ta penaltı atışları sonucunda Fleetwood Town'a kaybettikleri maçta Harrison Neal'ın sert müdahalesine karşılık verince kırmızı kart gördü.

Bu nedenle rekorlara imza atan genç oyuncu üç maç men cezası çekecek. Arteta, karara tepkisini hemen dile getirdi. Kulübün, tahrike ilişkin açık kanıtlar sunmasına rağmen kararın bozulmamasından büyük hayal kırıklığı duyduğunu kabul etti.

Arteta sert gerçeklerle yüzleşilmesini istiyor

Arteta, Dowman sahadan ayrılırken ona sert bir şekilde çıkıştığı için eleştirildi ancak İspanyol teknik direktör, oyuncuya karşı benimsediği sert yaklaşımı hararetle savundu. Maç başlamadan önce genç oyuncuyu rakibin olası tahriklerine karşı özellikle uyardığını açıkladı.

Arteta, basın toplantısında şöyle konuştu: “Bilmiyorum. Pek çok farklı tepki verebilirsiniz. Annemle babamın bana verdiği tepkileri görseniz, bir gün ‘Bu tepkiyi beğenmedim’ diyebilirsiniz. Ama benim bugün olduğum kişi olmamı sağlayan, benim için olabilecek en iyi tepkiydi. Siz ise her zaman en iyi, en güzel tepkiyi görmek istiyorsunuz.

Reklam Reklam

“Disneyland'de değiliz. Bu seviyede, Premier League'deyiz ve onu hayal edemeyeceğiniz kadar çok gözetiyoruz. Ama aynı zamanda ondan da diğer herkes kadarını isteyeceğiz çünkü oynama hakkını kazanması gerekiyor. Yoksa diğer oyuncular bana ne der? Adil olmalısınız. Devam edelim.”

Related Topics

Kırmızı kartın arka planı

Dowman'ın Fleetwood karşısında oyundan atılması, İngiltere 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda kısa süre önce gördüğü kırmızı kartın ardından bu ayki ikinci kırmızı kartı oldu. Genç yaşına rağmen A takımda şimdiden 18 maça çıkan oyuncu, Premier League'i kazanan ve Premier League'de gol atan en genç oyuncu ile Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu olarak Guinness Dünya Rekorları'na sahip. Arteta, kurulun ilk faulün sertliğinin yanı sıra bu koşulları da dikkate alması gerektiğini düşündü.

Arteta, “Oyuncunun durumunu, yaşını ve daha önce yaşananları değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de maruz kaldığı kontrolsüz müdahaleleri. Bunlarla karşılaştırıldığında verdiği tepki çok hafif. Pozisyon yeniden incelendikten sonra kararın bozulmaması hayal kırıklığı yarattı” dedi.

Reklam

Arsenal'ı Liverpool deplasmanı bekliyor

Carabao Cup serüveni aniden sona eren ve itirazı resmen reddedilen Arsenal, dikkatini hızla ligdeki maçlarına çevirmek zorunda. Üç maçlık cezası hemen başlayacak olan Dowman, takımını saha kenarından izlemek zorunda kalacak. Arsenal kadrosu, bu hafta sonu Liverpool ile oynayacağı önemli Premier League maçı için Anfield'a gidecek.