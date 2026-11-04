Kırmızı kart hatası! Premier League kurulu, Chelsea'nin Tottenham'a yenildiği maçta Cole Palmer'ın şiddet içeren hareketi nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini kabul etti

Premier League’in Önemli Maç Olayları paneline göre Chelsea’nin yıldızı Cole Palmer, Tottenham’a karşı oynanan ve mağlubiyetle sonuçlanan son Londra derbisinde şiddet içeren hareketi nedeniyle kırmızı kart görmeliydi. İngiltere millî futbolcusu sonunda ikinci sarı karttan oyundan atılsa da yetkililer, gergin bir tartışmanın ardından sahada kalabildiği için şanslı olduğunu artık kabul ediyor.

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Panel, şiddetli hareket kararında hata tespit etti

Premier League'in Önemli Maç Olayları (KMI) paneli, Chelsea'nin 24 Ekim'de Tottenham'a 2-0 yenildiği maçta hakem Chris Kavanagh'ın Palmer'a doğrudan kırmızı kart göstermeyerek önemli bir hata yaptığı sonucuna vardı. Olay, Tottenham orta saha oyuncusu Mateus Fernandes'in koluyla bir pası engelleyerek Palmer'ın boş alana çıkmasını önlemesinin ardından yaşandı. Elle oynamaya öfkelenen Chelsea yıldızı, kontrolünü kaybederek ayağa kalkmakta olan Fernandes'e doğru koşup ona sertçe çarptı ve yüzüne temas etti.

Kavanagh o anda sarı kart göstermeyi tercih etti. Ancak beş kişilik bağımsız panel, görüntüleri inceledikten sonra bu cezanın yetersiz olduğuna karar verdi. Panelin bulgularına göre beş üyeden üçü, İngiliz millî oyuncunun şiddetli hareket nedeniyle derhâl oyundan atılması gerektiği görüşündeydi. Üyeler, başa «açık bir temas» olduğunu belirtti ve Palmer'ın saldırgan fiziksel tepkisini «gereksiz, tehlikeli ve aşırı güç kullanılarak yapılmış» olarak nitelendirdi. Bu değerlendirme, oyuncunun o ana kadar sahada kalabildiği için şanslı olduğunu ortaya koydu.

Sahadaki karara ilişkin farklı görüşler

Palmer, Conor Gallagher'a yaptığı zamanlaması hatalı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan oyundan atılmadan önce, KMI panelinin çoğunluğu kendisine doğrudan kırmızı kart gösterilmesi gerektiği görüşündeydi. Ancak karar oy birliğiyle alınmadı. Beş panel üyesinden ikisi, Palmer'ın hareketleri saldırgan olsa da aşırı güç kullanımı eşiğine ulaşmadığını savunarak hakemin sarı kart gösterme yönündeki ilk kararını destekledi.

İlginç biçimde, çoğunluk doğru kararın kırmızı kart olduğuna hükmetse de panelin tamamı VAR'ın maç sırasında müdahale etmeme kararını destekledi. Üyeler, sahada zaten sarı kart gösterilmiş olması nedeniyle VAR'ın müdahale etmemekte haklı olduğu konusunda oy birliğine vardı. Onlara göre olay, maç sırasında kararın değiştirilmesi için gereken «açık ve bariz hata» kriterini karşılamıyordu.

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Lig genelinde hakem kararlarına ilişkin başka endişeler

Sekizinci hafta maçlarına ilişkin inceleme, Aston Villa'nın Manchester City'yi 2-1 yendiği karşılaşmada verilmeyen bir penaltı da dâhil olmak üzere hakemlerin diğer önemli hatalarını ortaya koydu. Panel, Johan Manzambi'nin Elliot Anderson tarafından düşürülmesinin ardından penaltı verilmesi gerektiğine karar verdi.

Bu pozisyonda panel üyelerinden üçü, Anderson'ın topla oynamaya yönelik gerçek bir girişimde bulunmadığı görüşündeydi. Ayrıca iki üye, hakemin gözden kaçırdığı pozisyonu düzeltmek için VAR'ın devreye girmesi gerektiğini düşündü.

Hakem kararlarının doğruluğuna ilişkin istatistikler

Önemli Maç Olayları paneli, sekizinci hafta maçlarındaki 30 önemli karardan 26'sını doğru buldu. Böylece Premier League'de bu sezon şu ana kadar incelenen 162 pozisyonda kararların genel doğruluk oranı yüzde 88'e ulaştı.