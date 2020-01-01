Kırmızı kart gören Fenerbahçeli Vedat Muriqi hangi maçta cezalı?
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerken golcü Vedat Muriqi de kırmızı kart gördü.
Sarı lacivertlilerin 51. dakikada Max Kruse ile bulduğu golün asistini yapan Vedat Muriqi, 90+2'de de takımını galibiyete taşıyan golü kaydetmişti.
80. dakikada rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde sarı kart gören Kosovalı oyuncu, bu sezonki dördüncü sarı kartını görmüş ve Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü. Ancak mücadelenin uzatma dakikalarında Muriqi, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle ikinci sarı kartını da gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.
Kurallara göre, kırmızı kart gören Vedat Muriqi takımının oynayacağı bir sonraki maçta forma giyemeyecek. Bu maç da Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Kayserispor mücadelesi.
Golcü oyuncu Fenerbahçe'nin Başakşehir ile yapacağı lig maçında ise görev verilmesi halinde oynayabilecek.