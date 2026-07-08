Kırmızı çizgileri aştı... Paraguaylı senatör, Mbappé'yi alenen "eşcinsellik"le suçladı

Paraguay Senatosu’ndan yeni bir üye, 2026 Dünya Kupası’nda iki milli takımın oynadığı maçın ardından Fransa’nın forveti Kylian Mbappé’ye yönelik büyük eleştirilere katıldı.

Krizin kökeni, Paraguay ile Fransa arasındaki karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından, kaleci Orlando Gil ile Mbappé arasında yaşanan tartışmaya dayanıyor. Bu tartışma, Paraguaylı taraftarlar ile Real Madrid yıldızı arasındaki gerginliği daha da artırdı.

Ardından Senatör Celeste Amarilla, “Les Bleus” yıldızına yönelik çok sayıda açıklamada ateş püskürdü ve ona suçlamalar yöneltmenin ötesinde ırkçı ifadeler bile kullandı.

Bugün ise Senato'daki meslektaşı Juan Carlos “Nano” Glaferna da ona katıldı ve Mbappé hakkındaki açıklamalarıyla tüm kırmızı çizgileri aştı.

"Marca" gazetesine göre, Senatör Juan Carlos, Fransız yıldızı "eşcinsellik" ile suçladı.

Senato’daki konuşmasında şunları söyledi: “Caseres (Paraguaylı oyuncu), dünyanın en iyi oyuncularından biri olan bu kibirli Mbappé’yi markaj altına almalıydı.”

Ve şöyle devam etti: “Maç sırasında bir an, bu kibirli oyuncu Caseres’e ‘Bana bir öpücük vermek ister misin?’ dedi. Caseres de ona ‘Neden olmasın, madem buradayız’ diye cevap verdi.”

Kylian’ı eşcinsellikle suçlayarak şöyle dedi: “Mbappé’nin erkeklerle zaten geçmişi var.”

Arjantinli oyuncu, Paraguay’ın Fransa’ya 1-0 yenilerek son 16 turunda turnuvadan elenmesinin ardından TyC Sports kanalına yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Mbappé bana, ‘Ne? Beni öpmek mi istiyorsun?’ dedi… Ben de ona, ‘Peki, madem buradasın’ dedim.”