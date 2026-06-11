Meksika milli takımı, Perşembe akşamı Mexico City Stadyumu'nda Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finallerine kolay bir galibiyetle başladı.

Meksika milli takımı fazla beklemedi ve 5. dakikada Raúl Jiménez'in güçlü şutuyla "Oğullar"ın kalesini tehdit etti, ancak kaleci Williams bu şutu ustaca kurtardı.

"El Tri"nin saldırıları devam etti ve 9. dakikada Julian Quionones'in golüyle skoru açtı.

Güney Afrika milli takımı durumu çabucak düzeltmeye çalıştı ancak skoru değiştiremedi ve ilk yarı Meksika'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başlarken, Güney Afrika 49. dakikada Yaya Situlu'nun kırmızı kart görmesiyle ağır bir darbe aldı.

Raúl Jiménez, 67. dakikada Roberto Alvarado'nun ortasında güçlü bir kafa vuruşuyla Meksika'nın ikinci golünü attı.

Güney Afrika, Meksika'nın sağlam savunmasını aşamadı ve 84. dakikada Thimba Zwane'nin kırmızı kart görmesiyle ikinci bir ağır darbe aldı.

90+2. dakikada César Montes'in de oyundan atılmasıyla Meksika 10 kişi kaldı ve maç "El Tri"nin 2-0 galibiyetiyle sona erdi.

Meksika ve Güney Afrika milli takımları, Güney Kore ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor.