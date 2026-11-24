Suudi Arabistan Ligi'nin transfer piyasasındaki mesele artık yalnızca bir söylenti değil. Bu kez, yıldızlarının Orta Doğu'ya çekilmesi tehdidine karşı alarm zillerini çalan bizzat Avrupa basını.

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İngiliz gazetesi "The Times" tarafından yayımlanan haberin ardından tüm Yaşlı Kıta, dünya futbolunun haritasını değiştirebilecek ve Avrupa'yı alarm durumuna geçirebilecek yeni bir Suudi planını konuşuyor.

Gazeteye göre, her Suudi takımındaki yabancı oyuncu sınırının 10'dan 14'e çıkarılması ihtimali son saatlerde büyük bir ivme kazandı. Bu değişiklik gerçekleşirse transfer piyasasında gerçek bir deprem etkisi yaratacak.

İngiliz basını, Suudi Arabistan'ın yönetmeliklerinde beklenen değişiklikleri benzeri görülmemiş bir ilgiyle ele aldı. Basına göre Suudi Profesyonel Ligi, birçok kulübün mevcut kurallar çerçevesinde izin verilen azami yabancı oyuncu sayısına ulaşmasının ardından, transferde tamamen yeni bir döneme geçmeyi hedefliyor.

Hikâye, 2023'te Cristiano Ronaldo'nun öncülüğünde çok sayıda yıldızın ayrılmasıyla başladı. Suudi Arabistan o dönem yıldız piyasasına güçlü bir giriş yaptı ve Avrupa liglerinden yetişmiş parlak isimleri kendine çekti. Bugün ise Suudiler için çözüm basit görünüyor: kapıyı daha da açmak.

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Aslında mevcut yönetmeliğin ayrıntılarına bakıldığında, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu A takımda en fazla sekiz yabancı oyuncuya izin veriyor; buna ek olarak 21 yaş altı kategorisinde başka oyuncuların da kadroya eklenmesi mümkün. Dolayısıyla önerilen değişiklik, son yıllarda büyük isimleri kadrosuna katan Suudi Arabistan Ligi kulüplerinin sportif planlama yükünü hafifletecek.

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Bu yatırım, Iñigo Martínez, Nacho Fernández ve Óscar Rodríguez gibi önemli İspanyol oyuncuları da ikna etti ve bu isimler Orta Doğu'da yükselen yıldızlar haline geldi. Ancak tüm bunlara rağmen Avrupa basını, Suudi futbol projesinin durmadığını, aksine zamanla geliştiğini düşünüyor.

İspanyol radyosu "Cadena SER" ise hâlâ incelenmekte olan bu yeni planın onaylanmasının Avrupa'nın büyük ligleri üzerinde ters bir etki yaratacağına dikkat çekti. Suudi Arabistan'ın devasa servetinin kolaylaştırdığı dev transfer örnekleri, yalnızca büyük isimlerini değil, genç oyuncularını ve yükselen yeteneklerini de kaybetmekten korkan Avrupa için bir alarm zili haline geldi.

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İngiltere'den gelen haberlere göre hedef, yeni yönetmeliğin 2027 yazına kadar uygulamaya konulması. Avrupa basını bu tarihi çok yakın görüyor; bu durum Avrupa kulüplerini, yeteneklerini koruyacak çözümler bulmak için zamana karşı bir yarışa sokuyor.

Öte yandan bazı Avrupa gazeteleri daha ciddi başka bir etkiye karşı uyarıyor: Suudi futbolunun kendi rolünün gerilemesi. Yabancı yıldızların gelişi Suudi oyuncuların sahadaki katkısını zaten gölgede bırakmışken, 14'ü yurt dışından transfer edilmiş 25 kişilik kadrolarda bu oyuncuların rolü tamamen marjinalleşebilir.

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Şimdi Avrupa basınının sorduğu soru, Suudi Arabistan'ın planı uygulayıp uygulamayacağı değil; ne zaman uygulayacağı ve Avrupa'nın bu yeni tehdide nasıl karşılık vereceği. Zira bir sonraki savaş sahada değil, transfer piyasasında verilecek ve Avrupa, bu kez rakibin mali bir sınırı olmadığını çok iyi biliyor.