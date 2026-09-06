Deneyimli İngiliz forvet Jamie Vardy, bugün pazar günü yeni kulübüyle bir sezonluk sözleşme imzalayarak geleceğini nihayet netleştirdi.

39 yaşındaki Vardy, bu sezon İngiltere birinci ligi "Championship"te mücadele eden Burnley'e katıldı.

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Vardy, İtalyan ekibi Cremonese'den ayrılışının ardından bir sonraki durağıyla ilgili spekülasyon dönemine son vererek Burnley ile sözleşmeye imzasını attı.

İngiliz forvet imzanın ardından şunları söyledi: "Şu an burada, Burnley kulübünde olmaktan çok mutluyum. Bu kulübün gerçek bir futbol tarihi ve kendisini ve şehrini temsil edecek bir takımı hak eden tutkulu taraftarları var."

Sözlerine şöyle devam etti: "Sahaya çıkıp takımın doğru yönde ilerlemesine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum."

Vardy'nin bu yeni adımı, Leicester City ile geçirdiği uzun kariyerinin ardından katıldığı Cremonese ile İtalya'da geçirdiği bir sezonun sonrasında geldi.

Eski İngiltere Millî Takımı forveti, geçen sezon İtalya Ligi'nde oynadığı 29 maçta 7 gol atıp 3 asist yaparken, kulüp ikinci lige düştükten sonra takımdan ayrıldı.

Vardy, Leicester City ile 13 sezon geçirdi ve bu süre içinde kulübün en önemli sembollerinden biri hâline geldi; takımı 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan tarihî başarıya taşıdı.

Vardy, tüm kulvarlarda "Tilkiler" ile 400'den fazla maça çıkarak 200 gol kaydetti.

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