Xabi Alonso, Chelsea'nin Leeds United karşısında evinde aldığı moral bozucu 4-1'lik yenilginin ardından takımının “kırılgan bir dönemden geçtiğini” kabul etti. Chelsea'nin soğukkanlılık eksikliğini acımasızca değerlendiren konuk ekip, Stamford Bridge'de farklı bir galibiyet alarak Chelsea deplasmanında yirmi yılı aşkın süredir ilk kez kazandı.

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Batı Londra'da tarihi çöküş

Stamford Bridge, cumartesi günü Leeds United'ın zor günler geçiren Chelsea'yi dağıtarak bu statta 1999'dan bu yana ilk galibiyetini aldığı önemli bir güç değişimine sahne oldu. Umut verici bir başlangıca rağmen Alonso'nun ekibi baskı altında dağıldı ve konuk takımın Premier League puan tablosunda kendisini geçmesine engel olamadı. Bu sonuçla Chelsea sekizinci sırada kalırken Leeds altıncılığa yükseldi ve Bournemouth'un bulunduğu Şampiyonlar Ligi sıralamasının yalnızca bir puan gerisinde yer aldı.

Son düdüğün ardından basın mensuplarının karşısına çıkan üzgün Alonso, takımının mevcut durumunu değerlendirirken sözünü sakınmadı. BBC MOTD'ye konuşan İspanyol teknik adam şunları söyledi: “Hayal kırıklığına uğradık ve üzgünüz. Bu yenilgiyle başa çıkmak zordu ve kırılgan bir dönemden geçiyoruz. Oynarken sahip olduğumuz özgüvenin bir kısmını kaybettik. Hassas bir dönem ama bunu birlikte atlatmalı ve çözümler bulmalıyız.”

Okafor ve Calvert-Lewin, Chelsea'yi cezalandırdı

Emmanuel Emegha, Chelsea formasıyla ilk kez ilk 11'de çıktığı maçta 25. dakikada gol atınca ev sahibi başlangıçta oyunun kontrolünü elinde tutuyor gibi görünüyordu. Yaz aylarında takıma katılan Hollandalı forvet, sol ayağıyla çektiği sert şutla Chelsea'yi öne geçirdi. Ancak Leeds neredeyse hemen karşılık verdi. Noah Okafor, Chelsea savunmasındaki karışıklıktan yararlanıp topu uzak köşeye göndererek yalnızca üç dakika sonra skora denge getirdi.

Michael Oliver'ın, Morgan Rogers'ın Jayden Bogle'ın kaleye giden vuruşunda topa elle müdahale ettiğine hükmetmesinin ardından konuk ekip penaltıyla öne geçti. Topun başına geçen Dominic Calvert-Lewin, penaltıyı soğukkanlılıkla alt köşeye gönderdi. Leeds, 58. dakikada Okafor'un boşta kalan ve seken topu ağların üst bölümüne yollamasıyla farkı artırdı. Brenden Aaronson ise uzatma dakikalarının sonlarında orta saha çizgisinden hareketlenip topu soğukkanlılıkla alt köşeye göndererek etkileyici performansı tamamladı.

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Alonso eksik olan kıvılcımı arıyor

Maçın gidişatını değiştirmek isteyen Alonso, Danny Welbeck ve Pedro Neto'yu oyuna aldı ancak taktik değişiklikler sonuç vermedi. Teknik direktör, takımının olumsuzluklara tepki verememesinin başlıca endişelerinden biri olduğunu belirtti. Alonso, maç sonrası değerlendirmesinde “İlk yarım saat iyiydi ama beraberlik golünü yedikten sonra pek rahat değildik ve biraz ivme kaybettik” dedi.

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Chelsea'nin teknik direktörü, takımının ikinci yarıda hücumda yeterince etkili olamamasını da değerlendirdi: “İkinci yarıda daha fazlasını yapabilirdik ama gerçekten yüklenmemizi sağlayacak özgüveni yeniden kazanamadık ve maçın gidişatını değiştirebilecek bir golü atacak kadar baskı kuramadık.”

Zihinsel ve fiziksel sorunlar artıyor

Chelsea, ağır yenilgiyi geride bırakmak için 27 Kasım'da Nottingham Forest'a konuk olacak, ardından 2 Aralık'ta Crystal Palace'ı Stamford Bridge'de ağırlayacak. Leeds ise dört gün sonra Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile oynayacağı zorlu deplasman maçı öncesinde, 28 Kasım'da evinde Coventry City karşısında yakaladığı ivmeyi sürdürmeye çalışacak.

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Kulübün şu anda karşı karşıya olduğu en büyük engelin ne olduğu sorulan Alonso, çeşitli etkenlerin bir araya geldiğini söyledi. Sözlerini şöyle tamamladı: “Her şey birbiriyle bağlantılı. Özgüven, şu andaki kırılganlık, maçın gereklilikleri, fiziksel mücadele; hepsi birbiriyle bağlantılı.”