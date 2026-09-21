Barcelona'dan Deportivo La Coruña'ya kiralanan orta saha oyuncusu Marc Casadó, köprücük kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat olmasının ardından ağır bir darbe aldı. Bu durum, oyuncunun aylarca sahalardan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve yeni takımında kendini kanıtlamaya çalıştığı bir dönemde ona zorunlu bir mola getiriyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin haberine göre Casadó, pazar günü Deportivo'nun Real Betis ile oynadığı maçta, Marc Roca ile çarpışması sonucu omzunun üzerine düşmesiyle sakatlandı ve belirgin acılar içinde sahayı doğrudan terk etti. Bu durum, hem Deportivo hem de Barcelona kulüplerinde endişeye yol açtı.

Oyuncu, Deportivo'ya transfer olmasından bu yana üçüncü kez, maça ilk 11'de başlamıştı. Kadroda rotasyona gidilen bir haftada, Sevilla karşısında yalnızca yedek olarak görev almıştı.

Casadó, düşer düşmez sakatlığının boyutunu fark etti ve doktorların önünde "Kırıldı, kırıldı" diye tekrarladı; ardından anında oyundan çıkarıldı.

Galiçyalı kulüp, pazartesi günü, oyuncunun sağ köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle La Coruña şehrinde, spor sakatlıkları uzmanı Rafael Arriaza gözetiminde ameliyat olduğunu duyurdu.

Deportivo, resmi hesaplarından ve internet sitesinden yayımladığı tıbbi açıklamada şunları belirtti: "Marc Casadó, sağ köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle La Coruña'daki HM Modelo Hastanesi'nde, sakatlık uzmanı Rafael Arriaza tarafından ameliyat edildi."

Kulüp, oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını belirtmedi; yalnızca müsabakalara dönüş tarihinin sağlık durumunun seyrine göre belirleneceğini vurgulamakla yetindi.

Ancak bu tür sakatlıklar 8 ila 12 haftalık bir yokluğa neden olabilir; bu da oyuncunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı ve yokluğunun, Noel tatilinin ardından önümüzdeki ocak ayına kadar uzama ihtimali olduğu anlamına geliyor.

Bu sakatlık, Barcelona'da Hansi Flick'in düzenli planlarının dışında kalan ve Deportivo ile daha fazla forma şansı bulmayı uman Casadó için sert bir darbe niteliği taşıyor.

Oyuncu, transfer döneminin son gününde, daha fazla forma şansı bulmak ve kariyerini yeniden başlatmak amacıyla La Coruña ekibine transfer olmuştu.