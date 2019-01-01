Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek.
Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sezonun ilk maçında Karadeniz Ereğli Belediye'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'e Fenerbahçe karşısında aldığı 5-0'lık mağlubiyetle başlayan Gazişehir Gaziantep ise ardından oynadığı 4 maçta 10 puan toplayarak üçüncü sıraya yerleşti.
Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta?
Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile Gazişehir Gaziantep'i karşı karşıya getirecek Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması 26 Eylül Perşembe günü 13:00'da başlayacak.
Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gazişehir Gaziantep karşılaşması A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.