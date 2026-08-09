Arjantinli yıldız Lionel Messi ve ailesi, 68 yaşında hayatını kaybeden babası Jorge Messi'yi, Santa Fe eyaletindeki Rosario kentinin çeperinde bulunan El Prado Mezarlığı'nda düzenlenen özel bir cenaze töreninde son yolculuğuna uğurladı. Tören, olağanüstü güvenlik önlemleri altında ve sınırlı sayıda aile üyesinin katılımıyla gerçekleştirilerek acı dolu veda anlarında aileye tam mahremiyet sağlandı.

Inter Miami'nin yıldızı, eşi Antonela Roccuzzo ve çocuklarıyla birlikte cumartesi gecesi özel bir uçakla Amerika Birleşik Devletleri'nden yola çıkarak annesi Celia Cuccittini ile kardeşleri Matias, Rodrigo ve Maria Sol'a cenaze töreninde katıldı. El Prado Bahçeleri ise ailenin mahremiyetini korumak amacıyla pazar öğleden itibaren ziyaretçilere kapatıldı.

Çok sayıda hayran, Arjantinli yıldıza destek ve başsağlığı mesajları içeren pankartlar bırakmak için Rosario Havalimanı'na ve mezarlığın duvarları önüne akın etti. Bir hayran, mezarlığın çitine üzerinde "Güçlü ol Leo, seni seviyoruz" yazan bir pankart astı; bu manzara, Arjantin Milli Takımı'nın kaptanına yönelik büyük halk desteğini yansıttı.

Rosario Belediye Başkanı Pablo Javkin ise Messi ailesine başsağlığı dileyerek, yerel hükümetin bu zorlu süreçte cenaze törenini korumak ve ailenin mahremiyetini sağlamak için tam teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

Arjantin Futbol Federasyonu'nun talimatları doğrultusunda, hafta sonu oynanan tüm profesyonel ve genç kategorilerdeki maçlar öncesinde Jorge Messi anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca oyuncular, teknik heyetler ve hakemler, Arjantinli yıldızın babasının anısına siyah bant taktı.

Messi'nin futbol kariyerine başladığı Rosario'daki yerel kulüp Abanderado Grandoli, cumartesi günü sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesajla birlikte, Arjantinli yıldızı ve babasını takım kadrosundaki diğer çocuklarla bir arada gösteren eski bir fotoğraf paylaştı.

Jorge Messi'nin, uzun süreli bir hastalığın komplikasyonları nedeniyle Rosario'daki Sanatorio Centro hastanesine yatırılmasının ardından cumartesi sabahının ilk saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece, oğluna Rosario sahalarındaki ilk adımlarından Dünya Kupası'nı kazanmasına ve tarihin en iyi oyuncusu unvanını elde etmesine kadar verdiği sınırsız destekle temsil edilen büyük bir mirası ardında bırakarak aramızdan ayrıldı.