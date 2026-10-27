LAFC’nin kanat oyuncusu Son Heung-min, takımının pazar günü LA Galaxy ile oynadığı ve nefes kesen beraberlikle sonuçlanan derbinin ardından bir taraftarın ırkçı mikroagresyonuna maruz kaldı. Bir seyircinin, son düdükten sonra tribünlere teşekkür eden Güney Koreli milli futbolcuya ırkçı hakarette bulunduğu anlar kameraya yansıdı. Şoke edici olay sosyal medyada geniş çaplı öfkeye yol açarken taraftarlar derhal harekete geçilmesini talep etti.

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LA derbisine çirkin olaylar gölge düşürdü

LAFC'nin ezeli rakibi LA Galaxy ile BMO Stadyumu'nda 2-2 berabere kalmasının ardından Son, ırkçı bir sataşmaya maruz kaldı. Daily Mail'e göre kanat oyuncusu, taraftarları selamlamak için sahanın etrafında dolaşırken siyah ve altın sarısı kulüp ürünleri giyen bir taraftar, ona defalarca Mandarin Çincesinde «merhaba» anlamına gelen «nihao» diye bağırdı.

Bu ifade, Koreli bir kişiye yöneltildiğinde yaygın olarak ırkçı bir mikro saldırı olarak kabul ediliyor. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Güney Koreli oyuncunun, son derece saldırgan sözlere karşılık taraftara sert bir bakış attığı görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları harekete geçilmesini istiyor

Videoyu ilk paylaşan kişi, olayın hemen ardından söz konusu taraftarı stadyum güvenliğine bildirdiğini doğruladı. Yaşadığı hayal kırıklığını internette şu sözlerle dile getirdi: «Güvenlikle konuştum ama o sırada 111 numaralı tribünden ayrılmış olduğu için yapabilecekleri pek bir şey olmadığını söylediler. MLS'de ırkçılık ne zamandan beri kabul ediliyor?» Öfkeli diğer taraftarlar, olaya karışan kişinin düzenli olarak kombine bilet alan biri olduğunu kısa sürede tespit etti. Bir başka kullanıcı ise müdahale çağrısında bulunarak şöyle yazdı: «Ne iğrenç bir p*ç bu adam!! @MLS buna yanıt verin ve derhal harekete geçin. Irkçılık nasıl olur da normal karşılanır be? Ne zavallı biri.»

Taraftarlar oyuncuların korunmasını sorguluyor

Tepkiler farklı platformlarda büyümeye devam ederken hayal kırıklığı yaşayan bir taraftar, kulübün oyuncularını koruma sorumluluğunu doğrudan sorguladı. Şöyle yazdı: «Hey @LAFC, oyuncularınızı korumak için ne yapıyorsunuz???»

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İki yıldır Amerikan ekibinde forma giyen Son, 52 maçta 21 gol attı. Bu rahatsız edici olay, taraftarlar için zaten kötü geçen hafta sonunu daha da ağırlaştırdı. Aynı karşılaşma sırasında başka bir taraftarın bir kadın LA Galaxy taraftarına tükürdüğünü gösteren ayrı görüntüler de ortaya çıktı. Daily Mail, resmî açıklama için ilgili taraflara ulaştı.





LAFC ve Son'u şimdi ne bekliyor?

LAFC ve MLS yetkililerinin stadyum görüntülerini incelemesi ve pazar günü yaşanan olaylara ilişkin resmî bir soruşturma başlatması bekleniyor. Taraftarlar, kimliği tespit edilen kombine bilet sahibine ömür boyu men cezası verilmesi ihtimali de dâhil olmak üzere hızla disiplin yaptırımı uygulanmasını umuyor. Son ise kulübün gelecek hafta lig mücadelesine devam edeceği maçta sahalara dönmeye odaklanacak.