Kingsley Ehizibue, Bundesliga ve Serie A maceralarının ardından Hollanda'da ortaya çıktı

Kingsley Ehizibue geçici olarak yeniden PEC Zwolle'de. 31 yaşındaki kanat beki, formunu korumak için kulübün en üst düzey rezerv takımında antrenmanlara çıkıyor.

PEC, açıklamasında kalıcı bir dönüşün muhtemelen söz konusu olmadığını da ortaya koydu. “Kingsley Ehizibue, yeni bir kulüp bulana kadar önümüzdeki dönemde PEC Zwolle U21 ile antrenman yapabilmek için PEC Zwolle'ye talepte bulundu.”

X'te yer alan açıklamada, “PEC Zwolle elbette Kingsley'e bu imkânı sunuyor” denildi. Ehizibue, Blauwvingers altyapısından yetişti ve sonunda A takım formasıyla tam 135 resmi maça çıktı.

Bunun ardından, doğduğu ülke Almanya'ya milyon euroluk bir transfer yaptı ve burada 1. FC Köln formasıyla üç sezon oynadı.

Ehizibue son dört yıldır Udinese ile sözleşmeliydi. Beklenti, bu sezon yurt dışında bir kulübe imza atması yönünde.

Ehizibue'nin bu ay Valencia ile de adı anılmıştı. Bu, kariyerindeki üçüncü büyük lig olacaktı.