Arsenal savunmacısı Ben White, 2022 Dünya Kupası’ndan ayrılışını çevreleyen gizemli koşullar ve ardından İngiltere Millî Takımı’ndan uzak kalması hakkında konuştu. Thomas Tuchel yönetiminde yeniden kadroya dönen çok yönlü savunmacı, millî takım kariyerindeki çalkantılı dönemde aldığı kararların arkasında olduğunu söyledi.

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İngiltere'den uzak kaldığı dönem için pişman değil

White, Gareth Southgate döneminde İngiltere Millî Takımı'ndan uzaklaşma kararı hakkında sonunda konuştu. 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında kişisel nedenlerle İngiltere kampından ayrılan 29 yaşındaki oyuncu, yaklaşık üç yıl boyunca millî takım kadrosuna alınmak için uygun durumda değildi. Kamuoyunun yakın ilgisine ve millî takıma bağlılığına ilişkin tartışmalara rağmen White, kendi iyiliği için bu süreci doğru yönettiğine inanıyor.

Tuchel, savunma oyuncusunu yaklaşan Uluslar Ligi maçları için yeniden kadroya aldı. Millî takımdan uzak kaldığı dönemi değerlendiren White, kamuoyunda anlatılanların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

BBC Radio 5 live'a konuşan White, şunları söyledi: “Bence insanlar hikâyenin tamamını bilmiyor çünkü ben hiç konuşmadım. Kimseyi zor durumda bırakmayacağım ya da bunların hiçbirini paylaşmayacağım. Bence muhtemelen en iyi yol bu. Burada olmak harika. Elbette biraz zorlu ve pek de kolay olmayan bir süreçti ama şimdi burada olmak harika.”

Zor kişisel kararının arkasında duruyor

White, bugüne kadar İngiltere formasıyla altı kez sahaya çıktı ve bu maçların tamamı hazırlık karşılaşmasıydı. Savunma oyuncusu, bu altı maçta İngiltere adına bir gol attı.

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Geriye dönüp baktığında farklı bir şey yapıp yapmayacağı sorulan White'ın yanıtı netti. Savunma oyuncusu röportajda, “Hayır, sanmıyorum. O zaman biraz daha gençtim, şimdi biraz daha yaşlıyım. Bence gerçekçi bir insanım ve muhtemelen yine vereceğim bir karar verdim. Bu, memnun olduğum bir karar değil ama olan oldu ve artık yola devam etme zamanı” dedi.

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Wembley'de inişli çıkışlı bir dönüş

White'ın 2022'den bu yana İngiltere formasıyla çıktığı ilk maçta birçok şey yaşandı. Mart ayında Uruguay ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada oyuna sonradan girerken tribünlerin bir bölümünden yuhalama sesleriyle karşılaştı. Ardından İngiltere'yi öne geçiren golü attı, sonrasında ise konuk ekibin beraberlik golüne yol açan penaltıya sebebiyet verdi.

O maçta yaşadığı yoğun duyguları hatırlatan White, beklentileri yönetmenin zorluğuna değindi: “Maçtan önce ‘Dikkat çekmekten kaçınma ama [sakin ol]’ diye düşünüyordum. Sonra oyuna girdim ve elbette yuhalandım, ardından gol attım, sonra da penaltıya sebebiyet verdim. O gece çok fazla duygu yaşandı ama güzel bir geceydi.”

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Tuchel dönemine umutla bakıyor

Tuchel'in takımın başına geçmesiyle eski Brighton oyuncusu için yeni bir başlangıç mümkün. Alman teknik direktör, White'a desteğini açıkça dile getirdi ve kısa süre önce savunma oyuncusunun “yeni bir sayfayı” ve “tribünlerden olumlu bir karşılığı” hak ettiğini söyledi. İngiltere, 12 Kasım Perşembe günü Wembley'de Hırvatistan ile, üç gün sonra da Madrid'de dünya şampiyonu İspanya ile karşılaşmaya hazırlanırken White bu yeni dönemde önemli bir rol oynamayı umuyor.

Bu millî takım arasında İngiltere formasıyla çıktığı altı maça yenilerini eklemek isteyen White, kadroya seçilmekten duyduğu gururu yineledi: “Çağrılmak elbette büyük bir ayrıcalık. İngiltere için oynama fırsatı bulduğunuz her seferinde aynı duyguyu hissediyorsunuz. Bu hafta bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.”