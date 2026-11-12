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Fransa efsanesi Thierry Henry, Bayern Münihli Michael Olise'nin Equipe Tricolore formasıyla ilk maçına çıkmadan önce İngiltere'nin onu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiğini açıkladı.

Henry, 2024 yazında teknik direktör olarak Fransa 23 yaş altı millî takımını Paris Olimpiyatları'na hazırlıyordu. Olise de kadrosundaydı ancak İngiltere, onu kısa süre önce Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılmaya ikna etmek istiyordu. Henry, Kampo podcast'inde, "İngiltere Millî Takımı onu Avrupa Şampiyonası için istemesine rağmen Michael, Olimpiyatlara katılmaktan söz etmek için beni her gün arıyordu. Ama kimseyi ikna etmeme gerek kalmadı" dedi.

Olise, kökeni nedeniyle dört millî takımda oynama hakkına sahipti: Fransa, İngiltere, Cezayir ve Nijerya. Ancak gençlik yıllarında yalnızca Equipe Tricolore'un takımlarında forma giydi. Henry'ye göre bu yüzden Three Lions'a geçmek onun için hiçbir zaman söz konusu olmadı. Eski dünya yıldızı, "Michael Olise çocukluğundan beri Fransa Millî Takımı'nın büyük bir taraftarı" dedi.

Fransa'nın bir başka eski yıldızı Patrick Vieira da Olise ile tercihi hakkında konuşmuştu. Vieira, spor gazetesi L'Equipe'e, "Bana, dünya şampiyonu olma şansını Fransa ile İngiltere'ye kıyasla daha yüksek gördüğünü anlattı" dedi. Ancak iki ülke de bu yaz Dünya Kupası'nda hedeflerine ulaşamadı: Hem Olise'nin formasını giydiği Fransa hem de İngiltere yarı finalde elendi.

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Olise, teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki Fransa A Millî Takımı'nda ilk maçına Eylül 2024'te çıktı. Sonbaharda Uluslar Ligi'ndeki resmî maçlarda da forma giyerek takımdaki yerini sağlamlaştırdı; böylece millî takım değiştirmesi kısa sürede ihtimal dışı kaldı. Bugüne kadar 29 millî maçta oynayıp 11 gol attı ve yeni millî takım teknik direktörü Zinedine Zidane'ın takımında düzenli olarak ilk 11'de forma giyiyor.