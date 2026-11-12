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Fransa efsanesi Thierry Henry, Bayern Münihli Michael Olise'nin Equipe Tricolore formasıyla ilk maçına çıkmasından önce İngiltere'nin onu millî takımına kazandırmak için yoğun çaba harcadığını açıkladı.

Henry, 2024 yazında antrenör olarak Fransa 23 yaş altı millî takımını Paris'teki Olimpiyat Oyunları'na hazırlıyordu. Olise de kadrosundaydı. Ancak İngiltere, kısa süre önce Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılması için onu ikna etmek istiyordu. Henry, Kampo podcast'inde, "İngiltere millî takımı onu Avrupa Şampiyonası için istemesine rağmen Michael, olimpiyatlara katılmaktan söz etmek için beni her gün aradı. Ama benim kimseyi ikna etmem gerekmedi" dedi.

Olise, kökeni nedeniyle dört millî takımda oynama hakkına sahipti: Fransa, İngiltere, Cezayir ve Nijerya. Ancak genç yaş kategorilerinde yalnızca Fransa takımlarında forma giydi. Henry'ye göre bu yüzden İngiltere'ye geçmek onun için hiçbir zaman söz konusu olmadı. Eski dünya yıldızı, "Michael Olise, çocukluğundan beri Fransa millî takımının büyük bir taraftarı" dedi.

Fransa'nın bir diğer eski yıldızı Patrick Vieira da Olise ile tercihi hakkında konuşmuştu. Vieira, spor gazetesi L'Equipe'e, "Bana, Fransa ile dünya şampiyonu olma şansının İngiltere'ye kıyasla daha yüksek olduğunu düşündüğünü açıkladı" dedi. Ancak iki ülke de bu yaz Dünya Kupası'nda hedeflerine ulaşamadı: Hem Olise'li Fransa hem de İngiltere yarı finalde elendi.

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Olise, Eylül 2024'te Didier Deschamps yönetimindeki Fransa A millî takımıyla ilk maçına çıktı. Sonbaharda Uluslar Ligi'ndeki resmî maçlarda forma giyerek takımdaki yerini sağlamlaştırdı; böylece millî takım değiştirmesi kısa sürede ihtimal dışı kaldı. Şu ana kadar 29 millî maçta forma giyip 11 gol atan Olise, yeni millî takım teknik direktörü Zinedine Zidane'ın ekibinde düzenli olarak ilk 11'de oynuyor.