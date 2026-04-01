"Kimseyi görmüyorum"... Ahmed Fattouh, Yamal ile alay ediyor

Mısır Milli Takımı'nın sol bek oyuncusu Ahmed Fattouh, iki takımın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında dün Salı günü İspanya ile oynanan maçta olağanüstü bir performans sergiledi.

0-0 berabere biten maçın ilk yarısında Ahmed Fattouh, İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal ile karşı karşıya geldi ve onun tehlikesini bertaraf etmeyi başardı.

Yamal, oyundan çıkmadan önce Mısır maçında pek bir şey yapamadı. Mısır milli takımının sol kanadını aşmakta büyük zorluk çekti ve Zamalek oyuncusu onunla başarılı bir şekilde başa çıktı.

Fetouh, İspanya karşısında gösterdiği performansla Mısır'da büyük övgüler aldı ve bu durum, bazı taraftarların sosyal medyada Yamal ile alay etmesine neden oldu.

Fetuh ise kendisine gelen övgü mesajlarını ve Yamal ile karşılaşmasına ilişkin bazı paylaşımları kutladı.

Fetuh, Instagram hesabındaki "Hikaye" özelliği aracılığıyla birkaç tweet'i yeniden paylaştı. Bunlardan birinde, Yamal'ın önünde topu kontrol ederken çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyordu ve üzerine "Kimseyi görmüyorum" yazılmıştı.

Ayrıca, "Günaydın amca Fattouh... Yamal çıktı mı, yoksa hala orada mı?" yazan bir tweet de paylaştı... Bu, bir defans oyuncusunun forvetin önünde parlayarak onun tehlike yaratmasını engellediği anları hatırlatan "onu cebine koydu" ifadesine bir göndermeydi.

İspanyol "El Chiringuito" programı ise Mısır milli takım oyuncusu Ahmed Fattouh'un Lamine Yamal ile alay ettiğini söyledi.

Program, "Bir hayranın 'Kimseyi görmüyorum' dediği hikayeyi paylaştı" diye devam etti.

