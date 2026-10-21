La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'in iletişim stratejilerini Nazi propaganda bakanı Joseph Goebbels'inkilere benzetmesinin ardından kulüpten özür dilemeyi kesin bir dille reddetti. İspanyol futbol yöneticisi, derhâl istifa etmesi yönündeki talepleri geri çevirdi ve tartışmalı sözlerinin tamamen yanlış yorumlandığını savundu.

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El Clasico öncesi sert tartışma tırmanıyor

Tebas, Madrid ile yaşadığı sert tartışmanın ardından görevinden istifa etmesi yönündeki talepleri reddetti. İspanyol futbolunun önde gelen ismi, kısa süre önce kulübün resmî iletişim stratejisini, Nazi bakanı Goebbels'in kullandığı propaganda yöntemlerine benzeterek büyük tepki çekmişti.

Karşılıklı sert açıklamalar, pazar günkü dev El Clasico'ya yalnızca günler kala son derece gergin bir ortam yarattı. Real Madrid yöneticileri daha önce sert bir açıklama yayımlayarak bu son derece tartışmalı tarihsel benzetme nedeniyle Tebas'ın derhâl istifa etmesini talep etmişti.

Tebas tartışmalı sözlerine açıklık getirdi

Giderek büyüyen tartışma karşısında geri adım atmayan Tebas, ilk açıklamasının kamuoyu tarafından büyük ölçüde yanlış anlaşıldığını savunuyor. Real Madrid'in işlettiği televizyon kanalını eleştirerek yanlış bir şey yapmadığına inanıyor. Fransa merkezli L'Equipe gazetesine konuşan lig başkanı, bu benzetmeyle tam olarak neyi kastettiğini açıkladı. Kimseyi aynı siyasi ideolojileri paylaşmakla suçlamadığını, yalnızca yayıncılık taktiklerini değerlendirdiğini vurguladı.

Tebas, “Elbette kimseye Nazi demedim,” diye açıkladı. “Bir iletişim stratejisinden söz ediyordum. Bunun için neden hesap vermem gerektiğini anlamıyorum.”

AI - Gemini

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Resmî yaptırım endişelerini reddetti

Tartışma, hükümetin müdahale edip etmeyeceğine ilişkin soruların gündeme gelmesine yol açacak kadar büyüdü. Gazeteciler, Tebas'a İspanya Yüksek Spor Konseyi'nden resmî bir yaptırımla karşılaşmaktan korkup korkmadığını özellikle sordu. Tebas, yayıncılıkla ilgili değerlendirmesi nedeniyle resmî bir ceza alma ihtimalini hemen reddetti. Görüşünü dile getirdiği için cezalandırılmasının ülkede adaletsiz bir çifte standart yaratacağını öne sürdü.

Gelecek maçlar RMA Şampiyonlar Ligi 15:00 RBL

Tebas, sportif yaptırım ihtimali sorulduğunda kesin bir dille, “Bu bana duyulmamış bir şey gibi gelir,” dedi. “Yani birinci ve ikinci sınıf vatandaşlar mı olacak?”

Pazar öncesi gerilim zirvede

Bu sert söz düellosu, İspanyol futbol takvimindeki kritik hafta sonu öncesinde baskıyı iyice artırıyor. Madrid, pazar günü El Clasico'da Barcelona'ya karşı sahaya çıkacak. Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler artık dikkatini merakla beklenen bu hafta sonu maçına çevirecek. Ancak kamuoyu önünde yaşanan bu tartışmanın siyasi yansımaları, son düdükten çok sonra da sürecek gibi görünüyor.