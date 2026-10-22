Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Club Brugge’ün genç yıldızı Nicolo Tresoldi’nin milli takım geleceğine ilişkin sert bir mesaj verdi. Dikkat çeken bir oyuncu izleme ziyareti sırasında konuşan eski Liverpool menajeri, forvetin milli takım tercihi konusunda İtalya ile bir rekabet yaklaşmasına rağmen DFB’nin oyunculara Almanya’yı temsil etmeleri için yalvarmayacağını vurguladı.

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Klopp, milli takıma oyuncu kazandırma konusunda tavrını netleştirdi

Tresoldi’nin uzun vadeli geleceğini güvence altına alma yarışı kızışırken Klopp, genç hücum oyuncusu için çaresizce yürütülen bir teklif yarışına girmeyi reddediyor. Allianz Arena’da Bayern Münih ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını izleyen Almanya Milli Takımı teknik direktörü, hem Almanya’yı hem de İtalya’yı temsil etme hakkı bulunan genç oyuncuyla resmî görüşmeler yapıldığını doğruladı.

Yetenekli bir oyuncuyu Avrupalı bir rakibe kaptırmanın önemine rağmen Klopp, DFB’nin tutumu konusunda soğukkanlılığını korudu. Sky Sport’a yaptığı açıklamada, “Her şeyi takip ediyoruz. Brugge’de de Bremen’de de izliyoruz. Tresoldi ile görüştük; [Roberto] Mancini de görüştü. Bu yalnızca Tresoldi’ye yönelik bir söz değil: Kimsenin peşinden koşmak zorunda değiliz. Çocuk, karar verebileceği zaman kararını vermeli. Nico çok iyi bir çocuk. Müthiş bir gelişim gösterdi ve hâlâ büyük bir potansiyeli var” dedi.

Genç forvet, millî takım geleceğine ilişkin kararını erteliyor

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Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda öne çıkan isimlerden biri hâline gelen 20 yaşındaki forvet, millî takım geleceği konusunda acele etmiyor. Kısa süre önce, A millî takım düzeyinde hangi ülkeyi temsil edeceğine dair kesin kararını 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası sonrasına bırakacağını belirtti. Böylece önündeki turnuva süreci boyunca odağını korumayı tercih ediyor.

Mancini ise Sardinya doğumlu forveti geleceğini İtalya’ya bağlamaya ikna etmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Oyuncunun doğduğu ülke ile profesyonel kariyerini geliştirdiği ülke arasında bir çekişme yaşanması olası görünüyor. İtalyan yetkililer, Akdeniz köklerinin sonunda tercihini kendilerinden yana çevireceğini umuyor.

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Yaşına ilişkin soru işaretlerine rağmen Fullkrug hâlâ gündemde

Tresoldi geleceği temsil ederken Klopp, deneyimli forvet Niclas Fullkrug’un şu anki etkisine de değindi. West Ham United’dan kiralık olarak Bremen’e döndüğünden beri yeniden formunu bulan forvet, yeni sezonun başında kayda değer bir istikrarla gol atıyor. Fullkrug’un golleri, Klopp kadronun uzun vadeli geleceğini değerlendirirken bile oyuncuyu yeniden millî takım için gündeme taşıdı.

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Bu sezon çıktığı ilk yedi resmî maçta yedi gol atan eski Borussia Dortmund oyuncusu, Almanya’nın ceza sahası içindeki en güvenilir bitiricilerinden biri olmayı sürdürüyor. Klopp, “Niclas Fullkrug Bundesliga’da peş peşe gol atıyor ama 33 yaşında. Bu benim suçum değil. Uzun vadede bunun işe yarayıp yaramayacağını görmemiz gerek. Şu anda işe yarıyor ama ben öncelikle Niclas’ın dönüp gol atmasından mutluyum” dedi.

Allianz Arena’daki oyuncu izleme mesaisi





Getty Images

Klopp’un Münih’teki mesaisi yalnızca forvet hattındaki ikileme odaklanmıyordu. Teknik direktör, Şampiyonlar Ligi’nin üst düzey sahnesinde mücadele eden, kendini kanıtlamış ve yükselişteki birkaç DFB oyuncusunu da izleme fırsatı buldu. Bayern ile Arsenal arasındaki taktik mücadele, bir sonraki millî maç arasında kadrosunun iskeletini oluşturması beklenen oyuncuların formunu değerlendirmek için uygun bir ortam sundu.

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Klopp taktik yaklaşımını geliştirmeyi sürdürürken Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic, Kai Havertz ve büyük beklentiler beslenen Tom Bischof gibi isimler de yakın takibe alındı. Teknik direktörün ülke içindeki maçlardan yurt dışındaki Avrupa karşılaşmalarına kadar “her şeyi” izlemeye kararlı olması, takım gelecek turnuvalara hazırlanırken hiçbir oyuncunun gözden uzak kalmadığını gösteriyor.