Jurgen Klopp, Almanya millî takımının geleceğine ilişkin iddialı bir hedef ortaya koydu: Takımı, her rakibine korku salan bir rakibe dönüştürmek istiyor. Uluslar Ligi kritik bir aşamaya gelirken eski Liverpool teknik direktörü, kadrosunun eski görkemine yeniden kavuşma yolunda nihayet doğru yönde ilerlediğine inanıyor.

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Klopp, Almanya'yı elit seviyeye taşımayı hedefliyor

Almanya millî takımının etrafındaki hava, Klopp'un yönetiminde önemli bir değişim geçiriyor. Sırbistan ve Hollanda ile oynanacak kritik Uluslar Ligi maçları öncesinde teknik direktör, görev süresine ilişkin yaklaşımını net biçimde ortaya koydu. Klopp, yalnızca sonuçların ötesine geçerek takımının uluslararası futbol dünyasının geri kalanı üzerinde yaratacağı psikolojik etkiye odaklanmakta kararlı.

Klopp, dünyanın futbolda en başarılı ülkelerinden birini yönetmenin getirdiği beklentilerin ağırlığını kabul ederek mevcut görevinde hissettiği sorumluluğu açıkça dile getirdi. Klopp, Sky Germany tarafından aktarılan açıklamasında, “Bunu hissediyorum, bunun büyük bir şey olduğunu biliyorum. Bizden bekleneni yaratmaya çalışıyoruz: Kimsenin karşısında oynamaktan hoşlanmadığı bir takım kurmak. Şimdiden doğru yönde ilerlediğimizi hissediyorum” dedi.

Uluslar Ligi'nde kritik viraj

Almanya, Uluslar Ligi'ndeki yolculuğunu belirleyecek iki kritik maça çıkacak. Cuma günü Belgrad'da Sırbistan ile karşılaşacak takım, pazartesi günü ise Berlin'de Hollanda'yı ağırlayacak. Klopp, takımının turnuvada çeyrek finale yükselmeyi hedeflediği bu süreçte başkentteki maçı taşıdığı önem bakımından bir “final” olarak nitelendirdi.

Eski Borussia Dortmund teknik direktörü, takımın hedeflerine ulaşması için önündeki ilk sınava büyük önem veriyor. Klopp, “İdeal senaryoda bu cuma günü başlar; cuma günü çok önemli. Gerçekten hazır olduğumuzdan ve Berlin'deki ‘final’e çıkabileceğimizden emin olmalıyız” diye vurguladı.

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Baskı altında özgüven

Çeyrek finale yükselme ya da elenme ihtimali söz konusuyken 59 yaşındaki teknik direktör dikkat çekici ölçüde sakin. Millî takım görevindeki baskının kendisini ağır biçimde etkilediği yönündeki görüşleri reddetti. Özgüveni, dünyanın en yakından takip edilen kulüplerinden bazılarını yönettiği, futbolun en üst seviyesinde geçen kariyerinden kaynaklanıyor.

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Klopp, kendi ruh hâlini değerlendirirken hazırlığının ve gösterdiği çabanın kendinden şüphe duymasına ya da kaygılanmasına yer bırakmadığını söyledi. Teknik direktör, “Hiç baskı hissetmiyorum. Kendimi 59 yıldır tanıyorum ve her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bundan fazlasını yapamazsınız. Kendimden şüphe duymuyorum” dedi.

Herzogenaurach'ta bir dönemin sonu

Gözler yaklaşan maçlarda olsa da Almanya millî takımı ticari açıdan da bir değişim döneminden geçiyor. Klopp kısa süre önce, 77 yıldır millî takımın formalarını sağlayan uzun süreli sponsor adidas için düzenlenen bir veda etkinliğine katıldı. Nike'ın gelecek yıl ekipman tedarik sözleşmesini devralmaya hazırlanmasıyla bu ortaklık sona erecek. Böylece Almanya'nın Herzogenaurach'taki “Homeground” tesisinde geçirdiği dönem de kapanacak.

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Adidas CEO'su Bjorn Gulden, takımın geleceğine yönelik desteğini esprili bir dille dile getirdi. Gulden, “Hangi logoyu taşırsanız taşıyın, sizi destekleyeceğiz” sözünü verdi.