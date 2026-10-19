Lamine Yamal'ın ortaya koyduğu performansı kelimelerle anlatmanın zorlaştığı bir dönemde, La Cartuja Stadı'nda Real Betis karşısında kariyerinin en güzel gollerinden birini kaydederek Barcelona'nın en belirleyici oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtlamasının ardından, yeni bir belgesel film Rocafonda'dan gelen bu fenomenin yetiştirilmesinin ardındaki gizli sırları ortaya çıkardı.

3Cat kanalında yayınlanan "304 Devrimi" adlı belgesel, Barcelona kulübünün değerli mücevherinin gelişim sürecini nasıl yönettiğine dair perde arkasını ince detaylarıyla ele aldı. "Sport" ise belgeselin bazı bölümlerini, La Masia akademisinin eski direktörü Xavi Martin'in özel tanıklığıyla yayınladı.

Martin, Lamine'in Blaugrana ile yolculuğunun çok erken başladığını doğrulayarak şaşırtıcı bir gerçeği açıkladı: "Lamine Yamal, La Torreta kulübünden gelerek yedi yaşında Barcelona'ya katıldı. On iki yaşında ise tamamen La Masia'da ikamet etmeye başladı. Onun yaşıtı başka hiçbir çocuk yoktu, Katalonya'nın evlatlarından başka hiçbir çocuk da yoktu; bu çok büyük bir ayrıcalıktı."

Eski direktör, Lamine'in durumunun her açıdan istisnai olduğunu belirtti; çünkü o, La Masia'da ikamet eden ve ailesi Katalonya'da yaşayan tek futbolcuydu. Bu da yönetimi tarihi bir karar almaya itti.

Martin şöyle ekledi: "Ailesinin ve hayatının koşullarının, onu La Masia'ya dahil etme kararımızı etkilediği açık. Beslenme, okul ödevlerini tamamlama, antrenmanlara gitme ve erken yatma gibi alışkanlıklarıyla ilgili yönler de bu kararı almada belirleyici faktörlerdi."

Eski yetkili, genç yıldızın kişiliğine daha küçük yaşlarından itibaren duyduğu hayranlığı da gizlemedi ve onun herkesten farklı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Lamine, yaşına göre olgun, sorumluluk sahibi ve müteşekkir bir çocuktu. Bildiğimiz kadarıyla zarar verecek hiçbir şey yapmadı; ancak son derece zeki bir çocuk olduğunu düşünüyorum, yapsaydı da fark etmezdik. Bu biraz sahaya benziyor; orada da yaptığı, bizim algılayamadığımız şeyler var."

Martin, sözlerini gözlerinin önünde gördüğü yeteneğin büyüklüğünü özetleyen bir benzetmeyle noktaladı: "Bu, Leo Messi ile de gerçekten yaşanmış bir şey." Bu sözlerle dehaların geçtiği doğal gelişim sürecine işaret etti. Lamine'in A takım formasıyla ilk kez sahaya çıkmasının üzerinden üç yıldan fazla zaman geçiyor; ancak hikâyenin kökleri, Barcelona'nın en büyük ayrıcalığı olması için seçtiği yedi yaşındaki bir çocuğa uzanıyor.



