Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'nın durumu, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından alışılmış seviyesine yeniden ulaşıp ulaşamayacağına dair belirsizlik sürerken kulüp içinde ve dışında geniş bir tartışmaya yol açtı. Takımın eski teknik direktörü Felix Magath, alışılmışın dışındaki tedavi yöntemlerine başvurulabileceğini ima eden dikkat çekici açıklamalar yaptı. Bu sırada kulüp yönetiminin 23 yaşındaki oyuncunun geleceğine yaklaşımına yönelik eleştiriler de giderek artıyor.

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Alman "Bild" gazetesinin aktardığına göre, yazar Alfred Draxler ve eski teknik direktör Felix Magath, "Lage der Liga" programında Musiala krizini değerlendirdi. Magath, oyuncunun sağlık sorununu aşmasına yardımcı olma ihtimaline ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. Dönüşüne katkı sağlayabilecek bir yöntem bildiğini vurgulayan Magath, bu tür uygulamaların hafife alınmaması ve incelenmeden bunlara başvurulmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Magath, kariyeri boyunca geleneksel tıbbın istenen sonuçları vermemesinin ardından farklı tıbbi uygulamalar sayesinde sağlığına kavuşan vakalara tanık olduğunu açıklayarak başvurulabilecek başka tedavi seçeneklerinin de bulunduğuna dikkat çekti.

Alternatif tedavileri kastedip kastetmediği sorulduğunda olumlu yanıt veren Magath, önerdiği yöntemin niteliğini açıklamadı ve bunun Bayern Münih'in yıldızının durumuna uygulanıp uygulanamayacağına dair ayrıntı vermedi. Deneyimli çalıştırıcı, daha karmaşık sağlık sorunları yaşayan oyuncularla ilgili daha önce tanık olduğu deneyimlere değinmekle yetindi.

Krizin kökeni, Musiala'nın yaşadığı nörolojik sorunlara dayanıyor. Bu sorunlar, oyuncunun ağustos ayında oynanan iki hazırlık maçında kısa süreli bilinç kayıpları yaşamasına ve yere yığılmasına neden olmuştu. Bu durum, oyuncunun eski seviyesine dönüp dönemeyeceğine ilişkin endişeleri artırdı. Özellikle Bayern Münih'in eski CEO'su Karl-Heinz Rummenigge'nin Köln ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından yaptığı açıklamalar bu kaygıları derinleştirdi. Rummenigge, oyuncunun alışılmış formuna yeniden ulaşma ihtimali konusunda karamsar olduğunu belirterek mevcut bilgilerin iyimserlik için zemin oluşturmadığını söyledi.

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Rummenigge'nin açıklamaları, Musiala'nın geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Oyuncunun Bayern Münih'ten ayrılma ihtimaline kapıyı kapatan Rummenigge, Musiala'nın kulüpten ayrılmak isteyeceğini düşünmediğini belirtti. Ayrıca diğer kulüplerin mevcut sağlık durumu nedeniyle onu transfer etmeye hazır olmayabileceği görüşünü dile getirdi. Bu sözler, kulüp yönetiminin en parlak genç yeteneklerinden birine yaklaşımı ve açıklamaların oyuncunun geleceğine etkisi konusunda geniş bir tartışmanın kapısını araladı.

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Alfred Draxler ise son gelişmelerden duyduğu şaşkınlığı dile getirerek yaşananların yalnızca mali konulara ilişkin bir anlaşmazlığın ötesine geçtiğini savundu.

Draxler, Bayern Münih'in sadece 3 milyon euro için bu kadar büyük bir gürültü koparacağını hayal edemediğini söyledi. Taraflar arasında krize yaklaşım konusunda temel bir sorun bulunduğunu ve bu sorunun giderek daha fazla gün yüzüne çıktığını belirten Draxler, kulübün son dönemdeki tavrının henüz açıklanmamış başka meselelerin varlığına işaret ettiğini ekledi.

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Magath da aynı doğrultuda Bayern Münih'in iç sorunlar yaşadığını ifade ederek Musiala etrafındaki tartışmaların kulüp içindeki daha geniş bir krizin yansıması olabileceğini ima etti.

Bir diğer gelişmede ise Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPro da konuya dahil oldu. FIFPro yayımladığı açıklamada, Bayern Münih yönetiminin oyuncunun sakatlıktan dönüşünün ardından sözleşmesini sorgulayan ve sıklıkla tekrarlanan kamuoyu açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirtti. Birlik, tutumunun dünya genelinde yaklaşık 77 bin profesyonel futbolcuyu kapsayan 68 ulusal birliği temsil etme rolüne dayandığını vurguladı. Böylece Musiala meselesi tıbbi ve sportif boyutunu aşarak oyuncu hakları ve kulüplerin oyunculara yaklaşımı konusunda yeni soru işaretlerinin doğmasına yol açtı.