Milan'ın yıldızı Portekizli milli oyuncu Rafael Leao, Instagram hesabı üzerinden doğrudan bir mesaj yayınlayarak kendisiyle ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu.

Milan, Portekizli kanat oyuncusuna yaklaşık 50 milyon euro değer biçiyor. Bu rakam, başta son dönemde Milan'ı onu bırakmaya ikna etmeye çalışarak harekete geçen Galatasaray olmak üzere, Leao'yu bu yaz kadrosuna katmak isteyen kulüplerin önünde bir engel olarak duruyor.

Ayrıca The Sun gazetesi daha önce, Real Madrid ile sözleşmesini yenileyen Vinicius Junior'ı transfer etme umutlarının sona ermesinin ardından Leao'nun Arsenal'in gündemine girdiğini aktarmıştı.

Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun sitesine göre Rafael Leao, Instagram hesabından şunları yazdı: "Tek düşüncem saha. Her maçta ve her antrenmanda elimden gelenin en iyisini vermeye odaklanmış durumdayım."

Portekizli oyuncu şöyle ekledi: "Sadece her türlü spekülasyonu ve doğru olmayan haberleri önlemek için bir kez daha teyit ediyorum ki, bir süredir tüm işlerimin ve çıkarlarımın yönetimini münhasıran aileme ve avukatıma verdim."

Ve devam etti: "Başka hiçbir tarafın benim adıma konuşma hakkı yoktur. Odağım gelecekteki hedeflerde."

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Leao'nun sezonu

Rafael Leao şu anda Milan ile geçireceği yedinci sezonuna mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için çalışıyor. Portekizli oyuncunun İtalyan takımıyla geçen kariyeri, parlak dönemlerle düşüşler arasında iniş çıkışlı geçti.

1999 doğumlu Leao, 2021-2022 sezonunda 11 gol atıp 10 asist yaparak takım arkadaşlarını Serie A şampiyonluğuna taşımasıyla kulübün tarihinde yerini koruyacak.

Geçen sezona gelince, oyuncu istenilen şekilde damgasını vurmakta zorlandı ve Milan taraftarlarından eleştiri aldı. 10 numaralı formanın sahibi sezonu 29 maçta 9 gol ve 3 asistle tamamlarken, takım Şampiyonlar Ligi'nde yer kapmayı başaramadı.