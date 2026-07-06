İngiltere milli takımı, tecrübeli orta saha oyuncusu Jordan Henderson’ın 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesiyle ağır bir darbe aldı. Henderson, Meksika’ya karşı 3-2’lik heyecan verici galibiyetin kutlamaları sırasında bileğinde ciddi bir sakatlık geçirdi; bu tuhaf olay, zafer sevincini şok edici bir duruma dönüştürdü.

İngiliz "The Sun" gazetesi, 36 yaşındaki Henderson'ın kolundan acil bir ameliyat geçireceğini ve bu sabah erken saatlerde Azteka Stadyumu dışındaki bir reklam panosuna korkunç bir şekilde düşmesinin ardından, ABD'de düzenlenen turnuvanın geri kalan maçlarında yer alamayacağını bildirdi.

Brentford oyuncusu, değerli galibiyeti takım arkadaşlarıyla kutlarken dengesini kaybetti ve kolunun üzerine yanlış bir şekilde düştü; bu da bileğinde ciddi bir yaralanmaya yol açtı ve hemen sedyeyle hastaneye nakledilmesini gerektirdi.

Henderson, yaralanmanın ciddiyeti nedeniyle oksijen desteğine ihtiyaç duydu ve Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki takımın diğer oyuncularıyla birlikte Kansas City’deki İngiltere milli takım kampına gidemedi.

Maçın hemen ardından Tuchel, olayla ilgili derin üzüntüsünü dile getirerek şunları söyledi: “Jordan’ın bileğindeki sakatlık beni çok üzdü. Sakatlık son derece ciddi ve şu anda hastanede. Bu durum maçın gidişatına hiç yakışmıyor. Ameliyatın ayrıntılarını bilmiyorum.”

Bu sakatlık, Henderson’ın turnuvadaki serüveninin trajik bir sonunu temsil ediyor; özellikle de grup aşamasının son maçında Panama karşısında oyuna girerek, 4 Dünya Kupası’nda forma giyen ilk İngiliz futbolcu olarak tarihe geçtikten sonra.

İngiliz takımının en önemli liderlerinden biri olan Henderson, Üç Aslanlar formasıyla 91 uluslararası maça çıkmış durumda; bu nedenle onun kaybı, hem teknik hem de moral açıdan takım için çifte darbe anlamına geliyor.

İngiltere Futbol Federasyonu, Henderson’ın geçireceği ameliyatın ayrıntılarını veya sahalardan uzak kalacağı tahmini süreyi henüz açıklamadı; ancak Dünya Kupası serüveninin hiç kimsenin beklemediği bir şekilde sona erdiği kesin.