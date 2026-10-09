Kimsenin beklemediği bir dönüş: Real Madrid'in yıldızı sakatlık hapsinden çıkıyor

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Fransız bek Ferland Mendy'nin takım arkadaşlarıyla birlikte ilk kez sahada antrenman yapacağını açıkladı. Bu, başlangıçta göründüğünden çok daha karmaşık çıkan bir sakatlığın ardından geçen aylar sonrası atılan önemli bir adım.

Mourinhocuma günü düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu: "Mendy ilk kez bizimle sahada antrenman yapacak."

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Mendy son maçını geçtiğimiz 3 Mayıs'ta Espanyol karşısında oynamıştı; maçın başlamasından birkaç dakika sonra sağ uyluğunda şiddetli bir ağrı hissetmiş ve sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Yapılan muayeneler, daha önce cerrahi müdahale gerektiren bir sakatlık geçirdiği aynı bölgede, rektus femoris kası tendonunda bir sakatlık olduğunu ortaya koydu. Bir hafta sonra oyuncu, sakatlığın tedavisi için ameliyat oldu.

İlk tahminler yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacağına işaret ediyordu; ancak sakatlık geçmişi ve iyileşme sürecinin karmaşıklığı, azami ölçüde temkinli davranılmasını gerektirdi.

Yol hâlâ uzun

Ameliyattan yaklaşık 5 ay sonra çim sahada antrenmanlara dönmüş olmasına rağmen, bu adım Mendy'nin maçlara çıkmaya hazır olduğu anlamına gelmiyor. Zira İspanyol "Marca" gazetesine göre, oyuncunun tıbbi onayı almasından ve oyun için gerekli ritmi yeniden kazanmasından önce hâlâ birçok aşamayı tamamlaması gerekiyor. Gazete, Fransız oyuncunun dönüşünü "kimsenin beklemediği" bir dönüş olarak nitelendirdi.

Mendy ayrıca ilkbaharda bıraktığından farklı bir gerçekliğe dönüyor; sol bek pozisyonundaki rekabet ve sakatlıklarla dolu uzun geçmişi, dönüşünü yeni bir meydan okumaya çevirdi. Ancak onun için iyi haber şu ki, bu kez takımın maçlara dönüşünü aceleye getirmesine gerek yok.



