Suudi Al-Nassr takımının yıldızı João Félix’in, 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne karşı (1-1) oynanan karşılaşmada Portekiz milli takımının ilk on birinde yer almaması, “Seleção” çevrelerinde geniş çaplı bir tartışma yarattı, medya çevrelerinin “ağır hata” olarak nitelendirdiği teknik direktör Roberto Martínez’in kararı hakkında sorular gündeme geldi.

Portekiz basınına göre, Benfica, Atlético, Chelsea, Milan ve Barcelona'da forma giymiş olan bu oyuncuya sahada yer verilmemesinin, özellikle de takımın Afrika milli takımının sağlam savunmasını aşmak için acil bir parıltıya ihtiyaç duyduğu bir anda, anlaşılmaz bir karar olduğu konusunda tam bir fikir birliği var.

Martínez, 11 numaralı formayı giyen oyuncunun yerine Pedro Neto, Rafael Leão, Francisco Conceição ve Bernardo Silva’yı tercih etti. Oysa Felix, istatistiksel olarak kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor; Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında tüm turnuvalarda 26 gol atıp 19 asist yaptı ve bu rakamlarla, 127 milyon avroluk rekor bir transfer ücretiyle Atlético Madrid’e transfer olmasını sağlayan parlak sezonundaki istatistiklerini bile aştı.

Félix, Suudi Ligi’nde güçlü bir iz bıraktı; vatandaşı Cristiano Ronaldo ile birlikte Al-Nassr’ın lig şampiyonluğunda belirleyici bir rol oynadı. O, Portekizli efsanenin sadece bir destek oyuncusu değil, takımın gerçek bir ortağı ve yeni bir hücum silahıydı.

Felix, Şili ve Nijerya ile oynanan önceki iki hazırlık maçında hazır olduğunu gösterdi; yedek olarak oyuna girmesine rağmen değerli dakikalar geçirdi. Bu durum, özellikle de formunun zirvesinde olduğu düşünülürse, gözlemcilerin gözünde açılış maçında kadroya alınmaması “mantıksız” bir karar olarak görülüyor.

Bu durum, Martinez’in Felix’e her zaman büyük güven duyduğu göz önüne alındığında daha da kafa karıştırıcı hale geliyor; zihinsel ya da teknik açıdan en iyi formunda olmadığı dönemlerde bile ona güvenen Martinez’in, Felix’in şu anki ikincil rolünü, ona gerçek bir şans verilmesini arzulayan Portekizli taraftarlar için kafa karıştırıcı bir muamma haline getiriyor.

Yarın Salı günü Özbekistan ile oynanacak maç, Felix için kendini kanıtlamak ve gidişatı değiştirmek için altın bir fırsat gibi görünüyor. Portekiz, açılış maçındaki hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından gruptan çıkma şansını güçlendirmek için galibiyete ihtiyaç duyuyor.