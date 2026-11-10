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"Kimsenin aklına gelmeyecek şeyleri yapıyor": Capello'dan Juventus'un yıldızına İtalya'nın Yamal'ı benzetmesi

L. Yamal
F. Capello
K. Yildiz
Juventus - Venezia
Juventus
Venezia
Serie A
İspanya
İtalya
Türkiye

Bianconeri'li oyuncu dönüş tarihini açıkladı

Deneyimli İtalyan teknik adam Fabio Capello, Juventus'un yıldızlarından biri ile Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal arasında dikkat çeken bir kıyaslama yaparak, bianconeri oyuncusunun sahip olduğu potansiyele duyduğu hayranlığın boyutunu ortaya koyan bir övgüde bulundu.

Bologna şehri hükümetinin merkezi olan Palazzo d'Accursio'da düzenlenen "Bulgarelli Numero 8" ödül töreninde, ödül jürisinin başkanlığını üstlenen Capello, Juventus'un Türk yıldızı Kenan Yıldız'ı takdim etti. Sözlerine oyuncunun yaratıcı yeteneklerine övgüyle başlayan Capello, ardından onu olağanüstü bir ifadeyle niteledi.

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Capello, Yıldız hakkında şunları söyledi: "Kimsenin aklına gelmeyecek şeyler yapıyor. Juventus, futbol ve taraftarlar onu özlüyor." Capello sözlerine şöyle devam etti: "Hayal gücüne sahip ve bunu başkalarına da veriyor. O, İtalya'nın Lamine Yamal'ı."

Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

22 Kas 2026

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Bu övgü, Yıldız'ın onu sahalardan uzak tutan ayak tarak kemiğindeki sakatlığından toparlanmaya devam ettiği bir dönemde geldi. Oyuncu da bu fırsatı değerlendirerek fiziksel durumu ve beklenen dönüş tarihi hakkında bir güncelleme paylaştı.

Capello'ya sözleri için teşekkür eden Yıldız şunları söyledi: "Şu an iyiyim ve en kısa zamanda sahalara dönmeyi umuyorum. Juventus'u özlüyorum ve tekrar oynayabilmek için sabırsızlanıyorum."

Ne zaman yeniden sahalarda görüleceği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Beni sahada ne zaman göreceğinizi bilmiyorum ama Aralık ayında döneceğimi söyleyebilirim."

İtalyan Futbolcular Birliği tarafından düzenlenen ve (geçen) futbol sezonunda parlayan en önemli isimleri onurlandıran bu ödül, Bologna ve eski İtalya Milli Takımı efsanesi Giacomo Bulgarelli'nin (1940-2009) adını taşıyor. Bologna tarihinin en önemli orta saha oyuncularından biri olan Bulgarelli, kariyeri boyunca neredeyse hep 8 numaralı formayı giymiş ve aynı zamanda İtalyan Futbolcular Birliği'nin kurucularından biri olmuştu.

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