Jorge Jesus, Portekiz'in Cardiff'te Galler'i zorlu bir maçın ardından 3-2 yenmesinin ardından taktik yaklaşımını savundu. Uluslar Ligi A4 Grubu'nu lider bitirmesine rağmen Portekiz teknik direktörü, takımının son dönemdeki performanslarına yönelik artan kuşkulara yanıt verme gereği duydu.

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Jesus kuşkulara yanıt verdi

Son dönemdeki form düşüşü Portekiz millî takımının etrafında gergin bir hava yaratsa da Jesus, Cardiff'teki maçın ardından takımının başardıklarını hatırlattı. Ekibinin altı grup maçında beşinci galibiyetini almasının ardından tecrübeli teknik adam, dışarıdan gelen yorumların giderek daha olumsuz hâle geldiğine dikkat çekti.

Jesus, maç sonrasında A Bola'ya yaptığı açıklamada, “Kazanmak iyi oldu çünkü insanlar burada başardıklarımızdan şüphe etmeye başlamıştı” dedi. Jesus, bu galibiyetin mart ayındaki çeyrek finaller öncesinde takıma ihtiyaç duyduğu özgüveni verdiğini vurguladı.

Teknik direktör, takımın bazı taktik yönlerden hâlâ uyum sağlamaya çalıştığını kabul etse de genel gidişatın olumlu olduğunu söyledi. Baskıya rağmen birlikteliğini koruyan oyuncu grubunun takım ruhunu överken Portekiz'in 15 puanla zirvede tamamladığı grupta rahat bir şekilde lider olduğunu belirtti.

Taktik değişiklikler ve savunmadaki zorluklar

Cardiff'teki karşılaşma, iki gol yiyen Portekiz savunması için ciddi bir sınav oldu. Jesus, takımının topa sahip olmada başarılı olduğunu ancak savunmaya geçişlerde hâlâ önemli sorunları çözmesi gerektiğini kabul etti.

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Jesus, birçok oyuncusunun kulüp düzeyinde alışık olduğundan farklı taktik taleplerini şöyle anlattı: “Bizim savunma yapma biçimimiz kolay değil. Benimle çalışanlar farklı bir yaklaşımım olduğunu bilir. Mesele sadece oyuncuların bireysel özellikleri değil. Çok çalışma ve koordinasyon gerekiyor. Ama bu süreç bazı oyuncuları daha iyi tanımamızı sağladı. Antonio Silva mı? Onu tanıma fırsatı buldum. Şu anki takımında adam adama savunma yaptığı için biraz zorlandı, benimle ise durum farklı. Biraz güçlük çekti ama maç ilerledikçe kendine güveni arttı. O ve Renato Veiga geçit vermedi.”

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Gözler çeyrek finalde

Getty Images

Kırmızı kartın ardından son on beş dakikayı on kişi oynamak zorunda kalan Portekiz için bu bölüm bir direnç sınavına dönüştü. Jesus, takımının geriye çekilmek zorunda kaldığı ve etkili kontra ataklar geliştiremediği bu süreçte zorlandığını kabul etti.

Teknik direktör, Portekiz'in kimseden korkmaması gerektiğini vurgulayarak turnuvadaki diğer takımlara şu mesajı verdi: “Kuradan kim çıkarsa çıksın sorun değil. Kimseden korkmuyorum, bırakın diğerleri Portekiz'den korksun. Bir tercihim yok. Portekiz, daha önce iki kez kazandığı için şampiyonluk adaylarından biri. Çeyrek finaldeyiz ve kurada kiminle eşleşeceğimizi göreceğiz.”

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Jesus sözlerini şöyle tamamladı: “Bu Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası'ndan daha güçlü. Grup aşamasında Avrupa'nın güçlü takımlarına karşı oynuyorsunuz. Avrupa Şampiyonası'nda ise Uluslar Ligi'ndekilerle ilgisi olmayan takımlara karşı oynuyorsunuz. Karşımıza ne çıkacağını göreceğiz. Bazen güçlüler zayıflar, zayıflar da güçlenir.”