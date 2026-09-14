Sezonun açılışındaki 0-2’lik yenilginin ve FSV Mainz karşısında sahasında alınan sarsıcı 0-5’in ardından RB Leipzig deplasmanında da bir başka hezimet yaşandı. Üst üste gelen ikinci 0-5, Hamburg ekibini 18. sıraya itti.

Sahadaki takımın aksine, HSV’de sportif yönetim ise birlik içinde ve net bir vizyona sahip bir görüntü veriyor.

Teknik direktör Merlin Polizin pazar günü DAZN’a yaptığı açıklamada, "Prensipte anlaşma sağlandı" dedi. "Detaylar kaldı. Benim ya da teknik ekibin geleceği konusunda kimsenin endişe etmesine gerek yok."

Bu sözleri yeni spor yönetim kurulu üyesi Kathleen Krüger de doğruladı: "Tanışma süreci tamamlandı. Prensipte anlaşmış durumdayız. Geriye yalnızca aşmamız gereken küçük ayrıntılar ve süreçler kaldı. Hepimiz hâlâ rotadayız. HSV çevresinde herhangi bir huzursuzluk hissetmiyorum. Tam tersine: Biz ekip içinde birbirimizin kıymetini biliyoruz. Kimse bir belirsizlik hissetmiyor. Geleceğe birlikte yürüyeceğimizi biliyoruz."

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HSV, sonuçsuz kalan geri dönüş çabasının ardından dağıldı

Özellikle belirtmek gerekir ki her iki açıklama da Leipzig’de oynanan maçtan önce yapıldı. HSV bu karşılaşmada cesur bir başlangıca rağmen iki kolay gol yedi ve ardından Şampiyonlar Ligi katılımcısı rakibi karşısında geri düşmenin peşinden koştu.

İkinci yarıda Hamburg ekibi farkı bire indirmek için yüklendi ve RB skoru 3-0’a getirmeden önce birkaç iyi fırsatı değerlendiremedi. Üçüncü darbenin etkisiyle konuk ekip kısa aralıklarla iki gol daha yedi.

Buna rağmen Polzin odağı olumlu noktalara çekmeye çalıştı: "Ya skora bakıp geçen haftaya benzer şekilde berbat olduğunu söylersin. Ama diğer taraftan, geçen haftaya göre birçok şeyi daha iyi yapmaya çalışan bir takım gördüm."

Merlin Polzin’den çağrı: HSV "çok ciddi şekilde vites yükseltmeli"

Buna rağmen "çok ciddi şekilde vites yükseltmeleri" gerektiğini söyledi. Polzin, "Bu benim için aynı zamanda olumlu bir duygu oluşturan bir meydan okuma, çünkü çocukların verdiği reaksiyonu görüyorum" dedi.

Hamburg ekibi üç maç sonunda sıfır puan ve 0-12 averajla tablonun son sırasında yer alıyor. Takım kaptanı Nicolai Remberg, milli ara öncesindeki son maçta gelecek cumartesi (15.30/Sky) 1. FC Köln deplasmanında artık "daha net ve daha soğukkanlı" olunması gerektiğini söyledi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Puan almanın iyi geleceği tartışmasız. Ama çıkıp da puan almak zorundayız, yoksa her şey biter dersem bu da saçmalık olur. Ama tabii ki bir başarı hissi takıma iyi gelir."

Profesyonel futbol direktörü Claus Costa ise DAZN’a yaptığı açıklamada, "çıplak sonucun hayal kırıklığı yarattığını" ve Köln karşısında "farklı bir yüz" göstermeleri gerektiğini kabul etmekle birlikte, "aksiyonizmden" yana olmadığını söyledi.

HSV’de coşku dağılmış olabilir, ancak gerçekten de kimsenin paniğe kapıldığı söylenemez.