Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Gavi, La Roja ile Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandıktan sadece birkaç saat sonra, futbol kariyerinin en önemli anını takipçileriyle paylaşmak istedi.

Barcelona'nın orta saha oyuncusu, "X" ağında hikayesini özetleyen iki fotoğrafla birlikte dokunaklı bir mesaj paylaştı: Biri, Los Palacios'ta "La Liarra Palombi" takımında oynayan bir çocukken futbol dünyasındaki ilk adımlarını attığı anı gösteren fotoğraf; diğeri ise ABD'deki MetLife Stadyumu'nda Dünya Kupası'nı öperken çekilmiş fotoğrafı.

21 yaşındaki Gavi, fotoğrafların altına şu yorumu yazdı: “Kimse beni bu rüyadan uyandırmasın; Los Palacios’lu bir çocuğun, milli takımıyla Dünya Kupası’nı kazanma hayali.” Gavi ayrıca sakatlıklar nedeniyle yaşadığı zorlu dönemleri de hatırlatarak, tüm fedakarlıkların “buna değdiğini” vurguladı.

Gavi, futbol kariyeri boyunca kendisine destek olan herkese minnettarlığını dile getirdi ve ailesini, arkadaşlarını, futbol kariyerine başladığı Real Betis kulübünü ve özellikle de Barcelona kulübü ile La Masia Akademisi’ni anlattı.

Javi şöyle yazdı: “İlk günden itibaren La Masia’da beni kucaklayan herkese, ayrıca bir futbolcu ve bir insan olarak gelişmeme yardımcı olan ve böylece dünya şampiyonu olmamı sağlayan Barcelona kulübünün antrenörlerine ve yönetim kadrosuna çok şey borçluyum.”

Orta saha oyuncusu ayrıca büyükannesini de anarak, ona son birkaç ay boyunca kendisine verdiği ekstra güç için teşekkür ettiği dokunaklı bir mesaj gönderdi.

Gavi, İspanya’nın Dünya Kupası serüveni boyunca 76 dakika sahada kaldı; ilk maçta Kap Verde karşısında ilk 11’de yer alırken, son 32 turundaki Avusturya maçının son dakikalarında da oyuna girdi.







