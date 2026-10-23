24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Fluminense v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Çeviri:

Kimse bana inanmıyor: Neymar maç izlemeyle ilgili şok edici bir sürprizi açıkladı

Neymar
Santos FC
Serie A
Brezilya

Neymar futbol izlemektense oynamayı tercih ediyor

Efsane Neymar, kulübü Santos'un sergilediği iyi seviyeye duyduğu heyecanı gizlemiyor; ancak aynı zamanda futbolu bıraktıktan sonrası için şimdiden planlar yapmaya başladı.

Profesyonel kariyerine 17 yaşında başlayan ve şu anda 34 yaşında olan Neymar, kramponlarını astıktan sonra uzun bir mola vermek istediğini açıkladı.

Brezilya'nın "Ge Globo" ağı, Neymar'ın Varanda Gourmet kanalına verdiği bir röportaj sırasında yaptığı açıklamaları yayımladı.

Neymar, "Belli ki futbolu bıraktığımda, hiçbir şey yapmadan tam bir yıl geçireceğim." dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bunu şu şekilde yaşayacağım: Eğer bugün futbol oynamak istersem oynarım. Ama eğer bugün kesinlikle hiçbir şey yapmak istemezsem, hiçbir şey yapmam."

Brezilyalı yıldız ayrıca, futbol oynamaya duyduğu büyük tutkuya rağmen, maçları televizyondan izlemeyi sevmediğini de belirtti.

Şöyle açıkladı: "Hayır, bunu sevmiyorum. Basketbolu seviyorum ama onu da yalnızca ara sıra izliyorum. Futbol izlediğimde sinirleniyorum."

Neymar şunları ekledi: "Bu konu hakkında röportajlarda ya da arkadaşlarımla konuştuğumda, kimse bana inanmıyordu. Ben futbolu çok seviyorum ama onu oynamayı seviyorum. Koltuğa oturup televizyonu açıp bir maç izlemeye gelince, bunu yapamıyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençler Paris ve Barcelona'da benimle kaldığında, televizyon cumartesi ve pazar günleri futbol maçlarından başka bir şey göstermiyordu. Çok sinirleniyordum, hatta oturma odasında bile durmuyordum."

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin