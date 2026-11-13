Zamalek'in iç içe geçmiş mali ve idari krizlerden geçtiği bir dönemde, kulüp başkanı Hüseyin Lebib, beyaz kaledeki birçok karmaşık dosyayı gündeme getiren bir dizi çarpıcı açıklama yaptı. Açıklamalar, eski sportif direktör John Edward'ın geleceğiyle başlayıp oyuncu cezaları ve mali davalardan geçerek, gerekli nakit akışını sağlamak için takımın yıldızlarından vazgeçilme ihtimaline kadar uzandı.

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Labib, "On Sport" kanalındaki açıklamalarında, John Edward'ın sportif direktörlük görevinden ayrılmasının, adı geçenin ısrar ettiği bazı konular ve taleplerle ilgili anlaşmazlıklar sonucu gerçekleştiğini açıkladı; ayrılığın nedeninin yönetim kurulunu futbol dosyasından uzak tutma isteği olduğunu ise yalanladı. Kulübün çıkarları gerektirirse Edward'ın geri dönüşünün hâlâ gündemde olduğunu vurgulayan Labib, geçmişteki ve mevcut bazı yetkililerle yaptığı gibi yakın zamanda onunla da bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti; eski sportif direktörün hâlâ talep ettiği mali alacakları bulunduğuna da dikkat çekti.

Zamalek taraftarlarının öfkesini çeken cezalar ve davalar dosyasında ise kulüp başkanı, hukuk danışmanının bu dosyayla ilgili soruşturmayı kendisinin herhangi bir müdahalesi olmadan yürüttüğünü ve sorumlulukları belirlemek ve gerçeğe ulaşmak amacıyla ifadesini dinlemeyi gerekli gördüğü herkesi çağırma yetkisine sahip olduğunu vurguladı. Yabancı oyuncuların alacaklarıyla ilgili krizlerden -doğrudan veya dolaylı olarak- yönetim kurulunun sorumlu olduğunu kabul eden Labib, bu oyuncular arasında Omar Farag, Abdelhamid Maali ve Salah Mosaddek'in de bulunduğunu belirterek, soruşturmanın her oyuncuyu ve görevlerini yerine getirmekte ihmali olabilecek herkesi kapsayacağını vurguladı.

Labib, soruşturmaların sonuçları ortaya çıkmadan tüm davaların kapatılması veya bunlara bağlı borçların ödenmesi konusunda taahhütte bulunamayacağının altını çizdi; ancak gerçeği ortaya çıkarma ve askıda kalan mali dosyalarla nasıl başa çıkılacağını belirleme sözü verdi. Aynı bağlamda, Oday Dabbagh ve Shiko Banza'nın alacaklarının gecikmesinin, bu ikisini kulübe ihtarname göndermeye yönelttiğine işaret eden Labib, beklenen futbol şirketinin oyuncuların alacakları krizinin çözümünde rol oynayacağını açıkladı.

Zamalek başkanı, Moatamed Gamal'ın takımın başında devam etmesini savundu; teknik direktöre bağlılığının, onun kalitesine, kulübe olan sadakatine ve yaşanan sakatlıklar ile takımın karşılaştığı zorluklara rağmen elde ettiği başarılara dayandığını vurguladı. Teknik direktörün mevcut koşullarda elde ettiği sonuçların iyi olduğunu, ancak bunun bazı teknik konularda kendisiyle görüşmeye engel olmadığını belirten Labib, yönetimin teknik sorumluluğunun net kalması için ona herhangi bir isim dayatmaksızın yabancı bir yardımcıdan yararlanma olanağını kendisiyle değerlendirdiğine işaret etti.

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Labib ayrıca, Zamalek'in Misr Lel Taamin karşısındaki performansının iyi olmadığını kabul etti ve Moatamed Gamal'ın bunu itiraf ettiğini, yönetimin de gerileme nedenlerini kendisiyle görüşeceğini belirtti. Aynı zamanda Hossam El-Zanaty'nin kulübe katılma konusunda henüz kararını vermediğini, ancak kendisinin onun varlığını arzuladığını açıkladı. Hazırlık döneminin başlamasındaki gecikmenin nedenlerine girmeyi ise reddederek, oyuncuların mali alacakları yönetime baskı aracı olarak kullanmadıklarını ve paralarını almakta yaşanan gecikme nedeniyle antrenmanlara başlamayı reddetmediklerini vurguladı.

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Bezerra'nın ayrılığı ve gelecek için farklı hesaplar

Ele aldığı en dikkat çekici noktalardan birinde Labib, Juan Bezerra'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al Ahli Dubai'ye transferinin ayrıntılarını açıkladı; oyuncunun Zamalek'e isyan ettiğini veya kulübü kendisini satmaya zorladığını yalanladı. Kendisine ulaşan bilgilere göre oyuncunun büyük mali ayrıcalıklar içeren bir teklif aldığını belirten Labib, takım saflarında önemli bir oyuncuyu kaybettiğini kabul etmesine rağmen müzakerelerin iyi olarak nitelendirdiği bir anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

Zamalek'in anında 3 milyon dolar, ardından da 2 milyon dolar elde ettiğini, bunun yanı sıra oyuncunun eski kulübüne borçlu olunan 900 bin doları da sağladığını ekleyen Labib, transferden elde edilen gelirin bir bölümünün oyuncuların ve kulüplerin alacaklarının ödenmesinde kullanılacağını açıkladı.

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Hossam Abdelmaguid'e gelince, Zamalek başkanı, oyuncunun Al Ahly'ye transferini engelleyen bir şartın sözleşmesinde bulunduğunu yalanladı ve Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" tüzüğünün bu tür şartlara izin vermediğini, oyuncunun isteğinin ise yurt dışında profesyonellik üzerine yoğunlaştığını açıkladı. Kulübün genç savunmacıya bağlı olduğunu vurgulayan Labib, bir dizi yeteneğin A takıma yükseltildiğine ve bunların iyi seviyeler sunma kapasitesine sahip olduğuna işaret etti.

Ahmed Fatouh'un geleceğiyle ilgili olarak Labib, geçen yaz onun satılma zamanlamasının -özellikle Hossam Abdelmaguid ve Bezerra'nın ayrılmasının ardından, kulübün takımı temel unsurlarından boşaltmaya yönelmiş gibi görünmemesi için- uygun olmadığını kabul etti. Sol bekin sözleşmesini yenileme niyeti bulunduğuna, ancak henüz kendisiyle bir görüşme yapılmadığına işaret eden Labib, yönetimin durumu değerlendirmeden önce altı ay bekleyeceğini vurguladı ve çıkarlar gerektirdiği takdirde kulübün herhangi bir oyuncuyu satmaya açık olduğunu yineledi.

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Sözleşme krizi, geçmişin hataları ve kupa bilançosu

Labib, genç oyuncuların sözleşmelerinin yenilenmesi dosyasına da değindi ve kulübün, kanuna göre 18 yaşından küçük oyuncuların sözleşmelerini yalnızca üç sezonluk süre için uzatabildiğini, yasal yaşı geçtikten sonra ise sözleşmelerinin beş veya yedi yıllığına yenilenebildiğini açıkladı. Ayrıca Mohamed Shehata'nın Al Ahly'ye transfer olmayacağını vurgulayan Labib, onu Zamalek'in evlatlarından biri ve Mısır'ın en iyi orta saha oyuncusu olarak niteledi ve kulübün onun devamına bağlı olduğunun altını çizdi.

Zamalek başkanı, taraftarların hayallerini gerçekleştirme yönündeki büyük hırslarına rağmen yönetim kurulunun sorumluluğu zorlu koşullarda devraldığını kabul etti ve kulübün, oyuncularla ilişkisi gerginleşen teknik direktör Juan Carlos Osorio'nun görevden alınması ve o dönemde seviyelerinin değerlendirilmesine bakılmaksızın on oyuncuyla anlaşılması gibi pek çok zorlukla karşılaştığına işaret etti. Buna rağmen Zamalek'in üç buçuk yıl içinde beş kupa kazanmayı başardığını vurgulayan Labib, bu bilançonun karmaşık koşullar altında yapılan işin büyüklüğünü yansıttığını değerlendirdi.

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Labib, yönetim kuruluna yöneltilen taraftar eleştirilerinden rahatsızlık duymadığını belirterek, taraftarların öfkesinin kulübün çıkarına olan düşkünlüklerinden kaynaklandığını ve kendisine yöneltilen kişisel saldırılardan üzüntü duymadığını vurguladı. Ancak medya kapsamını eleştirdi ve spor programlarındaki haberlerin yüzde 90'ının Zamalek etrafında döndüğünü değerlendirerek, bu tür konular diğer kulüplerde de yaşanmasına rağmen sözleşme yenileme dosyalarına ve oyunculara sunulan tekliflere neden sürekli odaklanıldığını sordu.

Labib açıklamalarını, Zamalek'in hırsının Afrika Şampiyonlar Ligi'nde ve Mısır Ligi'nde mücadele etmek olduğunu vurgulayarak tamamladı ve görevin zorluğuna bakılmaksızın takımdan iki kupayı da kazanmak için oynamasını istedi. Ayrıca Mahmoud Hamdi "El-Wensh"i, Mısır'ın ahlak ve sportmenlik açısından en iyi oyuncularından biri ve özellikle iki ön çapraz bağ kopması sakatlığını atlattıktan sonra takım içinde arkadaşları için manevi bir baba olarak niteleyerek övdü. Shiko Banza'yı ise iyi ve özel bir oyuncu olarak tanımladı, ancak öngörülemez kişiliğine işaret ederek davranışlarını tahmin etmenin zorluğuna değindi.