Kimmich - Vitinha: Bayern Münih ile PSG arasında oynanacak efsanevi Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinin gidişatını belirleyecek orta saha düellosu

Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk maçı, modern futbolun ne hale geldiğini tam anlamıyla gözler önüne serdi. Her iki takımın da durmaksızın ileriye doğru bastırdığı, açık ve yüksek tempolu bir karşılaşma. Kanat beklerinin içe doğru katılması, kanat oyuncularının boşluklara hücum etmesi, orta saha oyuncularının baskı altında topu alıp yine de ileriye oynamayı tercih etmesi. Her hareket bir risk barındırıyordu, ama modern futbolun özü de budur. Risk olmadan ödül de olmaz.

Bazıları skora bakıp kaos gördü. Diğerleri ise farklı bir şey gördü. Agresifliğin içindeki düzen. İki takım da fikirlerine tamamen bağlıydı, saha genelinde 1'e 1 durumlar yarattı ve oyunu her yöne genişletti. Bu seviyeyi bu kadar çekici kılan da budur.

Doğal olarak, spot ışıkları forvetlerin üzerine çevrildi. Goller, fırsatlar, anlar. Ancak tüm bunların altında, iki oyuncu sessizce bu anların nasıl yaratıldığını şekillendirdi.

Biri, geçen sezon Ballon d'Or podyumunda yer alan, ritmi ve akışı belirleyen oyuncu. Diğeri, on yıldır en üst seviyede referans olan, takımının kalbi, tempoyu ve yönü kontrol eden oyuncu.

Vitinha ve Joshua Kimmich.

Joshua Kimmich: Bayern'in Atan Kalbi

Kimmich'in sorgulandığı bir an vardı. Doğal bir 6 numara olarak görülmüyordu, onu tanımlayan rolden uzaklaştırılmıştı. Ancak yeni bir yapı ve yeniden kazanılan güvenle, ait olduğu yere, her şeyin merkezine geri döndü.

İşte üst düzey bir 6 numara böyle olur.

Yoğunluk. Farkındalık. Kontrol.

Sürekli hızlanan bir maçta tempoyu belirleme yeteneği.

Ve o an geldiğinde, oyunu açacak vizyon.

Kimmich sadece bir pasör değil. O bir karar verici. Oyunu ne zaman yavaşlatması gerektiğini ve daha da önemlisi, ne zaman ileriye itmesi gerektiğini anlıyor. Uzun çapraz pasları, derin pasları, ceza sahasına attığı paslar, bunlar güvenli hareketler değil, belirleyici hareketler.

Bu durum rakamlara da yansıyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde, hem xGChain hem de xGBuildup sıralamalarında yüzde 99'luk dilimde yer alıyor. Sürekli olarak şutla sonuçlanan pozisyonlara dahil oluyor. Ancak onu diğerlerinden ayıran şey, bu pozisyonlara ne kadar hızlı ulaştığıdır.

Baskı altındaki ilerlemeyi ayrı ele aldığınızda bu daha da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir oyuncunun derinlerden oyunu ne kadar ileriye taşıdığını ölçmek için tasarladığım bir metrik olan Anchor Progression Value (APV) kullanıldığında, Kimmich en iyiler arasında öne çıkıyor.

Her hareket sadece mesafeye göre değil, niyete göre de değerlendirilir. Topu ileriye, orta alanlara ve özellikle baskı altındayken tehlikeye yol açan pozisyonlara taşımak. Kimmich'in en başarılı olduğu alan budur.

O sadece topu hareket halinde tutmakla kalmaz.

Oyunu ileriye taşır.

Kimmich tehlike yaratmak için oyun kurmaz.

O, tehlikeyi yaratır.

Vitinha: PSG’nin Kontrol Kulesi

Bazı oyuncular için her zaman böyle bir an vardır.

İnsanlar onlardan şüphe duyduğunda. Göz ardı edildiklerinde. Erken yargılandıklarında.

Vitinha bunu yaşadı.

Fiziksel olarak sorgulanmaktan, teknik olarak küçümsenmeye kadar, şimdi ise Avrupa'nın en eksiksiz orta saha oyuncularından biri haline geldi. Bu tesadüf değil, azim, zeka ve gelişmek için doğru ortam sayesinde oldu.

Luis Enrique yönetiminde kendisine sorumluluk verildi. Ve bu sezon, bunu bir üst seviyeye taşıdı.

Portekiz, dünya futbolunda teknik açıdan en yetenekli orta saha oyuncularından birine sahip. Bernardo, Bruno, João Neves. Ancak Vitinha, her şeyi bir arada tutan kişi gibi görünüyor. Ritmi kontrol eden kişi.

Oyunu tek bir harekete dayalı değil.

Oyunu, varlığı üzerine kurulu.

Kimmich gibi, Şampiyonlar Ligi'nde xGChain ve xGBuildup sıralamalarında yüzde 99'luk dilimde yer alıyor. Şutlara yol açan pozisyonlara sürekli dahil oluyor. Ancak onun yolu farklı.

Ve bu fark, baskı altındaki ilerlemeye baktığınızda daha da netleşiyor. Anchor Progression Value (APV) kullanıldığında, Vitinha Avrupa'nın en etkili orta saha oyuncuları arasında da öne çıkıyor.

Her hareket, oyunu nasıl ilerlettiği, ne kadar merkezi hale geldiği ve anlamlı bir sonuca yol açıp açmadığı ile değerlendirilir. Ancak Kimmich'ten farklı olarak, Vitinha'nın gücü oyunu bir anda hızlandırmakta değil.

Onun gücü, oyunu sürdürmektir.

Paslarıyla, her an hazır olmasıyla ve tekrarlarıyla takımı ileriye taşıyor. Baskıyı üstüne alıyor, topu rakip sahada tutuyor ve oyunu yavaş yavaş daha tehlikeli bölgelere kaydırıyor.

Vitinha tehlikeyi zorlamaz.

Buna doğru ilerliyor.

İki seçkin orta saha oyuncusu.

Aynı düzeyde etki. Oraya ulaşmak için tamamen farklı yollar.

Ve asıl hikaye burada başlıyor.

Şampiyonlar Ligi performans haritaları, her birinin kontrolü nasıl şansa dönüştürdüğünü ayrıntılı olarak ortaya koyuyor.



