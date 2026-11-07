Bayern Münih, cumartesi öğleden sonra Bundesliga'da hata yapmadı. Rekort şampiyonu Joshua Kimmich ve Lennart Karl'ın golleriyle FSV Mainz 05'i 2-1 mağlup etti. Harry Kane gol atamadı ancak iki asistiyle galibiyette önemli rol oynadı. Lider Bayern Münih, aynı saatlerde sahasında SV Elversberg'i yenen Borussia Dortmund ile puanlarını eşitledi.

Sakatlıkları bulunan Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala ve Luis Díaz'ın yokluğunda Bavyera ekibinin hücum hattında Kane ve Michael Olise'nin yanı sıra Nathaniel Brown ile genç yetenek Karl yer aldı. Surinam millî takım oyuncusu Sheraldo Becker ise Ransford-Yeboah Königsdörffer ile Mainz'ın hücum hattını oluşturdu.

Bu maç, Manuel Neuer için ayrı bir önem taşıyordu. Kaleci, 40 yıl 225 günlükken Bundesliga tarihinde Bayern Münih forması giyen en yaşlı oyuncu oldu. Neuer, 2006'dan bu yana rekoru (40 gün ve 195 gün) elinde tutan Bernd Dreher'i geride bıraktı.

Maça üstün başlayan Bayern Münih, çeyrek saat dolduğunda golü buldu. Ceza sahası dışında geniş bir alan bulan Kane, topu ileri çıkan Kimmich'e bıraktı. Kimmich'in sert ve yüksek şutunda Mainz kalecisi Robin Zentner çaresiz kaldı.

Mainz, Königsdörffer'in kafa vuruşu dışında fazla pozisyon üretemedi. Bayern Münih ise baskısını sürdürdü; Kane'in ceza sahası dışından çektiği şut yaklaşık bir metre farkla üstten auta gitti. Kane kısa süre sonra daha net bir fırsat yakaladı. Karl'ın ara pasında Ballon d'Or ödüllü oyuncu, aşırtma vuruşuyla topu Zentner'in üzerinden geçiremedi.

Neuer'in bir ortada topu tamamen ıskaladığı ve aynı pozisyonda ayağından sakatlandığı anın ardından Lee Jae-sung beraberlik golünü attığını düşündü. Kötü haber, Neuer'in yerini Jonas Urbig'e bırakmak zorunda kalmasıydı; iyi haber ise golün rakibi etkileyen ofsayt nedeniyle iptal edilmesiydi.

Bayern Münih, ikinci yarının başlarında farkı ikiye çıkardı. Şutunu kaleyi bulduramayan Kane, top yeniden ayağına gelince boş durumdaki Karl'ı gördü. Karl, topu rahatça ağlara gönderdi: 0-2. Mainz, bundan sonra oyunda fazla söz sahibi olamadı. Phillip Tietz'in 93. dakikada skoru 1-2'ye getiren golü, geri dönüş için çok geç geldi.