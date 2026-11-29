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Bu hafta Joshua Kimmich için zorlu geçti. Bayern Münih kaptanı, kulübünün Musiala’ya yönelik tutumunu “kabul edilemez” diye nitelendirmiş, sözleri kaçınılmaz olarak tartışmalara yol açmıştı. Alman savunma oyuncusu, Vincent Kompany’nin takımının Bundesliga’da Hamburg deplasmanında 0-0 berabere kaldığı maçta da olumsuz bir olayla gündeme geldi. 31 yaşındaki futbolcu, 44. dakikada rakip oyuncunun saçını çektiği için kırmızı kart gördü.

“Büyük bir hata yaptım, hiçbir mazeretim yok. Ne yaptığımı hâlâ anlamıyorum. Aptalca bir hareketti, takımdan özür dilemeliyim”, dedi Kimmich maçın ardından. Kimmich sahadan neredeyse ağlayarak çıktı.

Musiala’ya yönelik tutumu konusunda Bayern Münih kaptanı Joshua Kimmich’in kulübü hakkında söylediklerini hatırlayalım: “Anlamadığım şey, bütün bunların kamuoyuna nasıl aktarıldığı. Bu asla bir oyuncunun zararına olmamalı. Elbette kulüp biz oyunculardan daha büyük, ama insandan daha büyük değil. Bu kesinlikle kabul edilemez ve Bayern Münih’e yakışmıyor. Oyuncuların performansı söz konusu olduğunda eleştiriler meşrudur ve bunları kabul etmeliyiz. Bu, işin bir parçası. Ama burada başka bir sorun söz konusuydu; kamuoyu önünde değil, kulüp içinde çözülmeliydi.”