"Hepimiz Flo Wirtz'in nereye ait olduğu, kendisini en rahat nerede hissettiği konusunda hemfikiriz. Bunu Leverkusen'de gösterdi, Liverpool'da da gösteriyor, orada giderek daha iyi oluyor. Şimdi milli takımda da öyle", dedi Bayern Münih'in eski kaptanı, Sport1'deki Doppelpass programında.

Sırbistan'a karşı alınan 2-0'lık galibiyette Wirtz, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un ekibinde 10 numara pozisyonunda görev yaptı ve Alman hücumuna belirleyici katkılar sundu. Bir gol ve bir asistle güçlü performansını taçlandıran oyuncu, maçın oyuncusu seçildi. Effenberg, "Maçları belirleyebilir, bunu Bundesliga'da da gösterdi. Ama oyuncuları kendilerini rahat hissetmedikleri bir pozisyona iterseniz, o zaman işlemez" diye konuştu.

Effenberg Wirtz sorusunu gündeme getirdi: Musiala geri döndüğünde ne olacak?

Julian Nagelsmann döneminde Wirtz, Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nda Jamal Musiala'nın ofansif orta sahada oynayabilmesi için zaman zaman sol kanatta görevlendirilmişti. Ancak Sırbistan karşısında Bayern yıldızı sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Effenberg'e göre tam da buradan gelecek adına ilgi çekici bir soru doğabilir: "O geri döndüğünde onunla ne olacak? Bu, Kimmich tartışmasından çok daha heyecan verici bir tartışma." Kimmich'in pozisyonuyla ilgili tartışma Alman Milli Takımı'nı yıllardır meşgul ediyor. Bayern yıldızı Nagelsmann döneminde ağırlıklı olarak sağ bekte görev yaparken, Klopp onu yeniden merkez orta sahaya çekti.

Sport1 uzmanı ve eski Bundesliga teknik direktörü Peter Neururer de bu pozisyonun merkezi rolüne dikkat çekti ve Wirtz için övgü dolu sözler kullandı: "Sonunda Florian Wirtz, güçlü olduğu pozisyonda, yetiştiği yerde, zaman zaman dünya klası performans sergilediği rolde oynayabiliyor. Sol kanatta ise etkisi azalıyor ve başkalarına bağımlı hale geliyor."

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Eintracht oyuncusu Timothy Chandler da durumu benzer şekilde değerlendiriyor. "O, oynadığı her takım için fark yaratan bir oyuncu. O bir serbest ruh. 10 numara pozisyonunda oynamalı, çünkü orada serbestçe hareket edebilir. Yeri kesinlikle orası", dedi Chandler.

Kulübü FC Liverpool'da da Wirtz çoğunlukla yine 10 numara pozisyonunda görev yapıyor, ancak geçen yıl 125 milyon euroluk transferinin ardından oluşan yüksek beklentileri şu ana kadar ancak kısmen karşılayabildi. 23 yaşındaki oyuncu, Reds formasıyla çıktığı 55 resmi maçta yedi gol ve 11 asist üretti; bu da birçok uzman ve taraftara göre açıkça yetersiz. Wirtz ayrıca bu sezon da Liverpool adına ilk golünü hâlâ atamadı.